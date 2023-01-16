Сегодня профсоюзы планируют провести часовую предупредительную забастовку на трех судах Tallink, чтобы оказать давление на ход переговоров о зарплате. Судоходная компания уже в пятницу предупредила рабочих, что любое нарушение трудового договора может привести к его расторжению. Профсоюз считает это незаконным запугиванием работников.
Профсоюз обвиняет Tallink в запугивании работников. Судоходная компания ссылается на трудовой мир
Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) сообщил, что после расторжения коллективного договора и объявления предупредительной забастовки 12 января компания Tallink, направив работникам предупреждение, повела себя неэтично и нарушила действующее в Эстонской Республике законодательство.
«13 января работодатели наших членов EMSA - AS Tallink Grupp, OÜ HT Laevateenindus и OÜ Hansaliin - по внутренним информационным каналам разослали своим работникам вводящее в заблуждение и, следовательно, неэтичное, в данной ситуации сбивающее с толку, написанное в пугающем тоне письмо», - заявили в профсоюзе.
С упоминанием обязательства поддерживать трудовой мир, которое, по мнению профсоюза, уже неактуально, в письме утверждалось, что предупредительная забастовка, объявленная EMSA, является незаконной.
Предупреждения от судоходной компании
По оценке работодателя, участвующие в предупредительной забастовке работники нарушают свои трудовые обязанности, и компания Tallink предупреждает, что будет фиксировать лиц, участвующих в предупредительной забастовке и причинивших ей этим ущерб. Также утверждается, что нарушение трудового договора может повлечь за собой обязанность возместить работодателю убытки, и добавляется, что работодатель может предупредить работников, нарушивших трудовой договор, после чего любое дальнейшее нарушение трудового договора со стороны этих работников может привести к расторжению их трудового договора без предварительного уведомления.
«Такое поведение котирующегося на бирже предприятия, вероятно, возможно только в Эстонии, где процветает низкая осведомленность по поводу коллективных трудовых отношений и высокомерие работодателей», - сказал председатель EMSA Юри Лембер. По его словам, поведение их существовавшего до сих пор партнера по коллективному договору беспрецедентно. «То, что в прошлую пятницу было написано сотрудникам, похоже, является следствием недостаточных познаний топ-менеджментом компании трудового законодательства. Это незаконное ограничение прав собственных кадров, неэтичное запугивание и введение в заблуждение», - добавил он.
Лембер пояснил, что заявление и уведомления официально зарегистрированного в Эстонии профсоюза, насчитывающего более 2500 членов, о предупредительной забастовке и участии в ней законны для всех вовлеченных работников.
Независимо от поднятого работодателем спора о законности предупредительной забастовки, все соответствующие вопросы будут решаться организацией, представляющей интересы работников.
«Согласно действующему правопорядку, работники, участвующие в предупредительной забастовке, никоим образом не несут ответственности за какой-либо ущерб или иные отклонения, которые могут возникнуть в результате предупредительной забастовки. Участник предупредительной забастовки имеет только одну обязанность - не работать во время предупредительной забастовки и подчиняться распоряжениям руководителя забастовки. За все остальное отвечает EMSA», - пообещал он.
Tallink: действует трудовой мир, забастовки запрещены
Однако судоходная компания считает, что трудовой мир действует, и до его окончания забастовки запрещены.
По словам руководителя по связям с общественностью Tallink Катри Линк, в соответствии с коллективным договором с профсоюзом было согласовано, что обязанность соблюдать трудовой мир является взаимной до конца договора, то есть до 13 июля этого года. Применяется принцип, согласно которому, если разногласие между сторонами коллективных трудовых отношений разрешается государственным примирителем, забастовки запрещаются до завершения примирительного производства.
«Что касается последнего, то профсоюз сослался на одного из предыдущих государственных примирителей Хенна Пярна, который заявил в средствах массовой информации, что во время примирительного производства может быть разрешена предупредительная забастовка, но это мнение не основано ни на каких правовых нормах и не было подтверждено в судебной практике, за исключением забастовок поддержки, где такой вывод логичен, поскольку забастовка поддержки не подразумевает обязательство поддерживать трудовой мир со своим работодателем», - пояснила Линк.
Ранее ESMA объявил, что сегодня в 17.30 они планируют организовать предупредительную забастовку с остановкой работы на один час на трех судах Tallink, чтобы оказать давление на ход переговоров по заработной плате. По оценке профсоюза, нынешнее повышение заработной платы на 7-10 процентов в течение двух лет неприемлемо для работников, учитывая рост стоимости жизни и связанное с этим падение реальной заработной платы.
Линк заверила, что в понедельник суда Tallink продолжат движение в соответствии с графиком.
В пятницу Tallink объявил, что, несмотря на приостановку переговоров со стороны EMSA, Tallink повысил заработную плату моряков с 1 января, что в последние годы делалось и ранее, независимо от экономических трудностей, вызванных пандемией и геополитической ситуацией. Линк отметила, что по состоянию на пятницу более 87 процентов работников морских судов Tallink подписали соглашение о повышении заработной платы.