Профсоюз обвиняет Tallink в запугивании работников. Судоходная компания ссылается на трудовой мир

Лембер пояснил, что заявление и уведомления официально зарегистрированного в Эстонии профсоюза, насчитывающего более 2500 членов, о предупредительной забастовке и участии в ней законны для всех вовлеченных работников.

Независимо от поднятого работодателем спора о законности предупредительной забастовки, все соответствующие вопросы будут решаться организацией, представляющей интересы работников.

«Согласно действующему правопорядку, работники, участвующие в предупредительной забастовке, никоим образом не несут ответственности за какой-либо ущерб или иные отклонения, которые могут возникнуть в результате предупредительной забастовки. Участник предупредительной забастовки имеет только одну обязанность - не работать во время предупредительной забастовки и подчиняться распоряжениям руководителя забастовки. За все остальное отвечает EMSA», - пообещал он.

Tallink: действует трудовой мир, забастовки запрещены

Однако судоходная компания считает, что трудовой мир действует, и до его окончания забастовки запрещены.

По словам руководителя по связям с общественностью Tallink Катри Линк, в соответствии с коллективным договором с профсоюзом было согласовано, что обязанность соблюдать трудовой мир является взаимной до конца договора, то есть до 13 июля этого года. Применяется принцип, согласно которому, если разногласие между сторонами коллективных трудовых отношений разрешается государственным примирителем, забастовки запрещаются до завершения примирительного производства.