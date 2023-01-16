В субботу вечером в полицейский участок Вильянди поступил вызов: друзья подложили спящему на улице мужчине под голову подушку, а затем бросили его на произвол судьбы. Пьяному помогли согреться в помещении, однако полиция напоминает, что переохлаждение может наступить очень быстро.
Заснувшему на улице пьяному товарищу дали подушку и оставили его замерзать
В субботу вечером в полицию позвонил человек, ставший свидетелем странного поведения людей. Веселая компания вышла из такси, ноги одного из них еле волочились, в результате чего он упал на асфальт у дома. По данным полицейского участка, один из участников пьянки затем зашел в дом и вернулся с подушкой, которую подложил под голову лежавшему на земле человеку. Затем компания ушла в помещение и оставила бессознательного товарища на улице с подушкой.
Прибывший полицейский патруль отвел спящего пьяного в помещение, вместо того чтобы везти его в полицейский участок для протрезвления.
Хотя человек был оставлен в беспомощном состоянии, по словам представителя полиции, пока что достаточно беседы, чтобы заставить причастных к произошедшему людей задуматься о своем поведении и больше так не поступать.