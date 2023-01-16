Заснувшему на улице пьяному товарищу дали подушку и оставили его замерзать

В субботу вечером в полицию позвонил человек, ставший свидетелем странного поведения людей. Веселая компания вышла из такси, ноги одного из них еле волочились, в результате чего он упал на асфальт у дома. По данным полицейского участка, один из участников пьянки затем зашел в дом и вернулся с подушкой, которую подложил под голову лежавшему на земле человеку. Затем компания ушла в помещение и оставила бессознательного товарища на улице с подушкой.