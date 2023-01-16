Именно эти детские имена были самыми популярными в Эстонии в прошлом году

Родилось 178 пар двойняшек, из них 62 пары мальчиков, 53 пары девочек и 63 смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 3876 детей, в Харьюмаа – 1804, на Хийумаа – 62, в Ида-Вирумаа – 689, Йыгевамаа – 218, Ярвамаа – 268, Ляэнемаа – 162, Ляэне-Вирумаа – 490, Пыльвамаа – 200, Пярнумаа – 734, Рапламаа – 305, на Сааремаа – 308, в Тартумаа – 1620, Валгамаа – 226, Вильяндимаа – 352 и в Вырумаа – 274.

В прошлом году девочек чаще всего называли следующими именами: София, Мия, Эва, Ленна, Марта, Амелия, Элли, Мариа, Сандра и Алиса. Самыми популярными именами мальчиков были Оскар, Себастьян, Марк, Хуго, Робин, Мартин, Давид, Лукас, Арон и Расмус.

В 2022 году было заключено 6386 браков, из этого числа 392 оформили священники. Кроме того, состоялось 2434 развода. Имя и (или) фамилию поменяли на новую 2118 человек: 447 взяли себе новое имя, 1462 – новую фамилию, а 209 человек – и имя, и фамилию.

Также за год зарегистрировано 17 245 смертей.