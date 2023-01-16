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Антирекорд: впервые почти за сто лет в Эстонии родилось так мало детей

rus.postimees.ee
Антирекорд: впервые почти за сто лет в Эстонии родилось так мало детей
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Отец с ребенком.
Отец с ребенком. Фото: Marko Saarm/Sakala

По данным отдела народонаселения и семейной политики Министерства внутренних дел, в прошлом году в эстонских органах записи актов гражданского состояния было зарегистрировано 11 588 рождений — это означает, что в прошлом году родилось на 1550 детей меньше, чем годом ранее. Это был год с самым низким числом рождений в Эстонии за сто лет.

Родилось 5611 девочек и 5977 мальчиков. Зарегистрировано 178 пар близнецов, 62 пары мальчиков, 53 пары девочек и 63 смешанных пары. Также родились три тройни.

В Таллинне было зарегистрировано 3876 рождений, в Харьюмаа 1804, на Хийуммаа 62, в Ида-Вирумаа 689, в Йыгевамаа 218, в Ярвамаа 268, в Ляэнемаа 162, в Ляэне-Вирумамаа 490, в Пыльвамаа 200, в Пярнумаа 734, в Рапламамаа 305 , на Сааремаа 308, в Тартумаа 1620, в Валгамаа 2262, в Вильяндимаа 35 и 274  в Вырумаа.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек были София, Миа, Ева, Ленна, Марта, Амелия, Элли, Мария, Сандра и Алиса. Мальчиков чаще всего звали Оскар, Себастьян, Марк, Хьюго, Робин, Мартин, Дэвид, Лукас, Арон и Расмус.

В прошлом году было зарегистрировано 17 245 смертей.

В последний месяц года, декабрь, зарегистрировано 784 рождения, из них 390 мальчиков и 394 девочки. Зарегистрировано 12 пар близнецов, 4 пары мальчиков, 5 пар девочек и 3 смешанные пары. Было 375 браков и 208 разводов, 1663 человека умерли. Новое имя получили 188 человек.

В 2021 г. зарегистрировано 13 138 рождений, 5774 брака (из них 362 по духовенству), 2445 разводов и 18 445 смертей. В 2021 году новое имя получили 1739 человек.

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