Антирекорд: впервые почти за сто лет в Эстонии родилось так мало детей

Родилось 5611 девочек и 5977 мальчиков. Зарегистрировано 178 пар близнецов, 62 пары мальчиков, 53 пары девочек и 63 смешанных пары. Также родились три тройни.

В Таллинне было зарегистрировано 3876 рождений, в Харьюмаа 1804, на Хийуммаа 62, в Ида-Вирумаа 689, в Йыгевамаа 218, в Ярвамаа 268, в Ляэнемаа 162, в Ляэне-Вирумамаа 490, в Пыльвамаа 200, в Пярнумаа 734, в Рапламамаа 305 , на Сааремаа 308, в Тартумаа 1620, в Валгамаа 2262, в Вильяндимаа 35 и 274 в Вырумаа.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек были София, Миа, Ева, Ленна, Марта, Амелия, Элли, Мария, Сандра и Алиса. Мальчиков чаще всего звали Оскар, Себастьян, Марк, Хьюго, Робин, Мартин, Дэвид, Лукас, Арон и Расмус.

В прошлом году было зарегистрировано 17 245 смертей.

В последний месяц года, декабрь, зарегистрировано 784 рождения, из них 390 мальчиков и 394 девочки. Зарегистрировано 12 пар близнецов, 4 пары мальчиков, 5 пар девочек и 3 смешанные пары. Было 375 браков и 208 разводов, 1663 человека умерли. Новое имя получили 188 человек.