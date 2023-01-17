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Rus.Postimees в Грузии ⟩ «Мой сын на грани жизни и смерти»: мать экс-президента Грузии Саакашвили пытается спасти его от гибели

Дмитрий Мороз
, Специальный корреспондент
«Мой сын на грани жизни и смерти»: мать экс-президента Грузии Саакашвили пытается спасти его от гибели
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Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания делает все, чтобы спасти своего сына. Женщина не только координирует адвокатов и сторонников своего сына, но и носит ему в больницу еду. Сейчас она единственный, кроме адвокатов, человек, кого допускают к Саакашвили.
Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания делает все, чтобы спасти своего сына. Женщина не только координирует адвокатов и сторонников своего сына, но и носит ему в больницу еду. Сейчас она единственный, кроме адвокатов, человек, кого допускают к Саакашвили. Фото: Дмитрий Мороз

Борьба за жизнь и свободу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили идет уже год и четыре месяца. Первого октября 2021 года спецслужбы Грузии арестовали Саакашвили, когда тот вернулся на родину аккурат к муниципальным выборам. Грузинские силовики обвиняют Саакашвили в злоупотреблении властью и растрате бюджетных средств, сторонники бывшего президента уверены, что это месть Кремля руками грузинского пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили. 

Пока старенький Шевроле везет меня на другой конец грузинской столицы, как всегда это бывает в Тбилиси, успеваешь поговорить с таксистом обо всем на свете. Мой собеседник Дато разменял шестой десяток. За свою жизнь успел поработать в Португалии и Испании на стройках, но вернулся в родной город, так как у мужчины не было сил издалека наблюдать, как растут его дети.

Дато оказался ярым сторонником Михаила Саакашвили. Когда речь зашла о третьем президенте, градус беседы сильно повысился. «Миша навел в стране порядок и выгнал воров. А после победы Бидзины на выборах криминал вернулся, вот они и мстят ему теперь», – возмущается Дато.

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