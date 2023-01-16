Финансовое положение многих жителей Эстонии подвергнется серьезному испытанию

По данным проведенного Luminor в декабре опроса, 31% жителей Эстонии ощутили на себе повышение ставки Euribor, поскольку их платежи по кредитам увеличились. В то же время 57% респондентов заявили, что повышение Euribor на них не повлияло.

Жители Харьюмаа и Пярнумаа ощутили рост ставки Euribor сильнее всего. 53% респондентов в Харьюмаа (за исключением Таллинна), 38% в Пярнумаа и 32% в Таллинне признали, что повышение Euribor повлияло на них в виде увеличения платежей по кредитам. Наименее пострадавшими являются Йыгеваский и Валгаский уезды, где 72% и 78% респондентов соответственно ответили, что их это не затронуло.

Среди возрастных категорий влияние роста Euribor в наибольшей мере почувствовали 30–39-летние (46%) и 40–49-летние (43%). Самые молодые и самые пожилые не ощущают влияния: 60% 18–29-летних сказали, что не ощущают влияния роста Euribor, как и 78% 60–74-летних.

Эстония в большей степени ощущает влияние повышения Euribor, чем Латвия, где аналогичный опрос показал, что только 18% населения ощущают влияние повышения Euribor.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, повышение ставки Euribor, которая долгое время была очень низкой, ставит клиентов, выплачивающих Жилищный кредит, в новую ситуацию. Если в позапрошлом году ставка Euribor еще была отрицательной, то к началу 2023 года она выросла до 2,8%. «Конечно, это повышение процентных ставок окажет определенное влияние на семейные бюджеты в виде более высокой стоимости кредитов, но положительный момент состоит в том, что сейчас нет никаких признаков увеличения трудностей с выплатами. Людям действительно нужно пересмотреть свои расходы, но им удается хорошо обслуживать свои кредиты», – сказал Ребане.

По словам Ребане, вполне естественно, что больше всего повышение Euribor ощутили люди наиболее активной трудоспособной возрастной группы, то есть 30–49-летние и жители Харьюмаа. «Вокруг столицы идет очень активное развитие недвижимости, и большая часть кредитных клиентов живет в Таллинне и в Харьюмаа в целом», – сказал Ребане.