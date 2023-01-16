ФОТО ⟩ В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году

Eda Eikla. Фото: Erakogu

Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств. На предметах одежды потерпевших были обнаружены два генотипа мужского пола. В частности, на одежде Сарап были обнаружены генетические следы, при проверке которых по криминалистическим учетам было установлено совпадение с ДНК ранее неоднократно судимого Захарова.

Дмитрий Захаров привлекался к уголовной ответственности в основном за преступления против собственности: кражу и разбойные нападения. Всего у него было 8 судимостей, за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминая только то, что Артур занимался сексом в машине с одной из девушек по пути в лесной массив.

Сейчас проходит проверка версии Дмитрия Захарова, в том числе выясняется, причастны ли к преступлению двое знакомых задержанного, которые на сегодняшний день уже умерли. При этом следствие считает, что показания мужчины не соответствуют объективной картине преступления.

Криста Сарап. Фото: Erakogu