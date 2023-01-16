28 марта 1989 года Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде. 17-летние девушки жили в Таллинне и учились в 11-м классе средней 46-й школы с художественным уклоном (ныне Пельгулиннаская гимназия). Через два дня их нашли зверски убитыми в Москве. Спустя 34 года в Москве заявили, что преступление раскрыто благодаря генетическому тесту, а один из убийц задержан, пишет Telegram-канал 112.
В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году
Днем 29 марта 1989 года девушки отправились на Старый Арбат, купить краски. Затем они пошли гулять и дошли до гостиницы «Россия». В то время у отеля можно было выгодно обменять деньги по неофициальному курсу. Еще у гостиницы часто находились люди, вращающихся в преступных кругах. Одним из них был и Дмитрий Захаров, у которого к 1989 году уже была одна судимость за квартирную кражу.
Дмитрий Захаров рассказал, что познакомился с Эдой Эйкла и Кристой Сарап около гостиницы. Там же находились двое его знакомых. Парни предложили девушкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой.
Вечером вся компания оказалась на Лосиноостровской улице. Раньше эту дорогу назвали «пьяной». Фонарей не было, ездили редко. Захаров рассказывает, якобы девушки сами проявили инициативу, а после начали кричать об изнасиловании: «Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она начала кричать, что сдадут нас и посадят в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла».
Это убийство вызвало огромный резонанс. Газеты начали трубить о случившимся, а представители Эстонии объявили о вознаграждении за помощь в поиске подозреваемых. Но очевидцев убийства так и не нашлось. Именно поэтому спустя год дело приостановили и только через десятилетия снова дали ему ход.
Причастность Дмитрия Захарова к делу удалось определить благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек со следами ДНК убийц все эти годы хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств. Так на предметах одежды потерпевших были обнаружены два генотипа мужского пола. В частности, на одежде Сарап были обнаружены генетические следы при проверке которых по криминалистическим учетам, было установлено совпадение с ДНК ранее неоднократно судимого Захарова.
Дмитрий Захаров неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления против собственности: кражу и разбойные нападения. Всего у него было 8 судимостей и за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминая только то, что Артур занимался сексом в машине с одной из девушек по пути в лесной массив.
Сейчас проходит проверка версии Дмитрия Захарова, в том числе выясняется, причастны ли к преступлению двое знакомых задержанного, которые сейчас уже мертвы. При этом следствие считает, что показания мужчины не соответствуют объективной картине преступления.
По одной из версий Следственного комитета РФ, девушки были изнасилованы и задушены в лесопарковой зоне веревкой и ремнем. Однако существует вероятность, что убийство произошло не на «пьяной дороге». На телах присутствуют следы волочения, а заключение экспертизы свидетельствует, что почва на одежде потерпевших не соответствует почве места, где они были обнаружены.
Что касается сроков давности, на тот момент по особо тяжким преступлениям они составляли до 15 лет. То есть фактически срок давности по убийству Эды и Кристы давно истек. Однако совсем не факт, что суд с этим согласится – на практике по особо тяжким убийствам суд редко применяет сроки давности и выносит приговор.
Эда Эйкла проживала на Хийу в Таллинне, а ее одноклассница Криста Сарап – в Виймси. Мать Кристы Малле тогда узнала о шокирующей новости от мужа, которому позвонили на работу из эстонской милиции и спросили, есть ли у него в данный момент знакомые в Москве, писал Õhtuleht.
Бывшая чемпионка по плаванию и талантливая художница Эда Эйкла покоится на Таллиннском кладбище Сисселинна, в нескольких сотнях метров от главного входа. Ее подруга Криста Сарап похоронена на кладбище Пярнамяэ на другом конце Таллинна