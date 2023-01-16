В Москве заявили о раскрытии убийства двух юных эстонок в 1989 году

Дмитрий Захаров неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за преступления против собственности: кражу и разбойные нападения. Всего у него было 8 судимостей и за решеткой он провел в совокупности около 10 лет. По делу об убийстве эстонских девушек его задержали 21 декабря 2022 года. В тот же день был проведен первый допрос, на котором Захаров сначала заявил, что был просто свидетелем, а убийство совершили его знакомые. При этом он ничего не говорил об изнасиловании, упоминая только то, что Артур занимался сексом в машине с одной из девушек по пути в лесной массив.

Сейчас проходит проверка версии Дмитрия Захарова, в том числе выясняется, причастны ли к преступлению двое знакомых задержанного, которые сейчас уже мертвы. При этом следствие считает, что показания мужчины не соответствуют объективной картине преступления.

По одной из версий Следственного комитета РФ, девушки были изнасилованы и задушены в лесопарковой зоне веревкой и ремнем. Однако существует вероятность, что убийство произошло не на «пьяной дороге». На телах присутствуют следы волочения, а заключение экспертизы свидетельствует, что почва на одежде потерпевших не соответствует почве места, где они были обнаружены.

Что касается сроков давности, на тот момент по особо тяжким преступлениям они составляли до 15 лет. То есть фактически срок давности по убийству Эды и Кристы давно истек. Однако совсем не факт, что суд с этим согласится – на практике по особо тяжким убийствам суд редко применяет сроки давности и выносит приговор.

Эда Эйкла проживала на Хийу в Таллинне, а ее одноклассница Криста Сарап – в Виймси. Мать Кристы Малле тогда узнала о шокирующей новости от мужа, которому позвонили на работу из эстонской милиции и спросили, есть ли у него в данный момент знакомые в Москве, писал Õhtuleht.