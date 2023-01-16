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Coop Pank: не открывайте подобные письма

Rus.Postimees
Coop Pank: не открывайте подобные письма
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Coop Pank предупреждает о мошенниках.
Coop Pank предупреждает о мошенниках. Фото: Coop Pank

Coop Pank предупреждает, что от его имени клиентам отправляются мошеннические письма. Банк просит не открывать такие сообщения и содержащиеся в них ссылки.

В последние дни мошенниками от имени Coop Pank были разосланы письма с темой Teil on võrgus 2 uut dokumenti. В тексте говорится о якобы обязательных для ознакомления документах и о том, что клиент обязан пройти по приложенной ссылке, где необходимо ввести свой логин и PIN-коды. Просим не открывать эти ссылки и удалить данное письмо.

Если вы пользуетесь для входа в интернет-банк ссылками из электронных писем или сообщений, рекомендуем обязательно убедиться в том, что вы направлены на официальную страницу банка. Ее адрес в интернете: https://www.cooppank.ee. Кроме этого, для входа в интернет-банк никогда нельзя использовать код PIN2, который предназначен только для подписания договоров и подтверждения операций.

«Получая письма от Coop Pank, всегда проверяйте, что они отправлены с адреса @cooppank.ee. – советует банк. – Если Вы получили мошенническое письмо, обязательно сообщите об этом в Coop Pank по адресу: klienditugi@cooppank.eе».

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