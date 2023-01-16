Coop Pank: не открывайте подобные письма

В последние дни мошенниками от имени Coop Pank были разосланы письма с темой Teil on võrgus 2 uut dokumenti. В тексте говорится о якобы обязательных для ознакомления документах и о том, что клиент обязан пройти по приложенной ссылке, где необходимо ввести свой логин и PIN-коды. Просим не открывать эти ссылки и удалить данное письмо.

Если вы пользуетесь для входа в интернет-банк ссылками из электронных писем или сообщений, рекомендуем обязательно убедиться в том, что вы направлены на официальную страницу банка. Ее адрес в интернете: https://www.cooppank.ee. Кроме этого, для входа в интернет-банк никогда нельзя использовать код PIN2, который предназначен только для подписания договоров и подтверждения операций.