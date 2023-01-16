В феврале Lidl откроет еще один магазин в Таллинне

Как сообщает Lidl Eesti, отремонтированное здание является энергоэффективным и использует только зеленую энергию. В новом магазине есть торговый зал площадью 1500 квадратных метров, и Lidl создаст там почти 50 рабочих мест.

Открытие нового магазина в Мустамяэ является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, старт которой был положен в марте прошлого года, когда было открыто восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Магазин на Академия-теэ станет вторым магазином Lidl в Мустамяэ и шестым в Таллинне. С февраля, после открытия нового магазина, в Эстонии будет 11 магазинов Lidl.