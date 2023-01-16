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В феврале Lidl откроет еще один магазин в Таллинне

rus.postimees.ee
В феврале Lidl откроет еще один магазин в Таллинне
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Lidl на Академия-теэ.
Lidl на Академия-теэ. Фото: Lidl

Второй магазин Lidl в Мустамяэ откроется 2 февраля. Компания инвестировала в него десять миллионов евро.

Как сообщает Lidl Eesti, отремонтированное здание является энергоэффективным и использует только зеленую энергию. В новом магазине есть торговый зал площадью 1500 квадратных метров, и Lidl создаст там почти 50 рабочих мест.

У здания есть парковка на 121 парковочное место и 20 мест для парковки велосипедов.

Открытие нового магазина в Мустамяэ является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, старт которой был положен в марте прошлого года, когда было открыто восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Магазин на Академия-теэ станет вторым магазином Lidl в Мустамяэ и шестым в Таллинне. С февраля, после открытия нового магазина, в Эстонии будет 11 магазинов Lidl.

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