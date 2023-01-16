Сийм Каллас: манифест отца

Кая пришла в политику в 2011 году. Она прервала успешную карьеру адвоката. Время от времени я читаю мнения, что я подтолкнул ее к тому, чтобы заняться политикой. Это было совсем не так. Я был ошеломлен и, можно даже сказать, немного сбит с толку задумкой Каи принять приглашение партийных лидеров того времени (я был в то время в Брюсселе) баллотироваться. Я, конечно, с ней не спорил, потому что политика – это увлекательно. Вы можете быть хорошим юристом, хорошим журналистом, хорошим ученым и только и думать о том, как, на ваш взгляд, должны обстоять дела в мире. Но ты ничего не решаешь. Решения принимают политики, в Эстонии - 101 член Рийгикогу.