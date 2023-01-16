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Сийм Каллас: манифест отца, который гордится своей дочерью

Сийм Каллас
, член Рийгикогу (Партия реформ)
Сийм Каллас: манифест отца, который гордится своей дочерью
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Кая Каллас и Сийм Каллас.
Кая Каллас и Сийм Каллас. Фото: Tairo Lutter
  • Сийм Каллас делится искренней радостью и гордостью за свою дочь

Я только что прибыл с общего собрания Партии реформ перед выборами в Рийгикогу 2023 года. Я вдохновлен. Мысли стали летать. Я тут же взялся за перо (то есть открыл компьютер), – пишет отец премьер-министра Эстонской Республики, бывший премьер-министр Сийм Каллас (Партия Реформ).

Кая Каллас выступила с программной речью. Рядом со мной сидел Калле Лаанет. Он спросил, горжусь ли я своей дочерью. Да, я горжусь! Что тут скрывать. Какое время!

Кая пришла в политику в 2011 году. Она прервала успешную карьеру адвоката. Время от времени я читаю мнения, что я подтолкнул ее к тому, чтобы заняться политикой. Это было совсем не так. Я был ошеломлен и, можно даже сказать, немного сбит с толку задумкой Каи принять приглашение партийных лидеров того времени (я был в то время в Брюсселе) баллотироваться. Я, конечно, с ней не спорил, потому что политика – это увлекательно. Вы можете быть хорошим юристом, хорошим журналистом, хорошим ученым и только и думать о том, как, на ваш взгляд, должны обстоять дела в мире. Но ты ничего не решаешь. Решения принимают политики, в Эстонии - 101 член Рийгикогу.

Сладкая боль принятия политических решений привела нас в нынешний мир. Некоторые из пришедших в него будут разочарованы и пожалеют об этом. Я боялся этого и рассказал дочери об опасностях разочарования. Я не хотел, чтобы она была разочарована и огорчена. Перед выборами 2011 года специалисты предполагали, что она, вероятно, наберет более 500 голосов и пройдет в Рийгикогу за счет Андруса Ансипа, который был первым номером в округе. Мы с Каей убедили друг друга, что ничего страшного - что бы ни случилось. Но в душе оставалась тревога. Кая получила 7100 голосов и личный мандат. На один вопрос ответ был получен.

Когда я увидел, как моя дочь, лидер Партии реформ и премьер-министр Эстонской Республики, произнесла речь на общем собрании, речь, которая была превосходной, и выступление было убедительным и уверенным, я был счастлив. Кая справилась. Справилась с политикой.

Ей пришлось пережить очень тяжелые времена. Где-то в ноябре 2018 года мы обсуждали, что делать, если выборы будут неудачными. Во всяком случае, она была к этому готова. Что ж, состоялась беспрецедентная победа на выборах.

Когда я увидел, как моя дочь уверенно произнесла перед собранием речь, прекрасную и убедительную, я был счастлив.

Во времена короны она подвергалась яростным нападкам: требовали чрезвычайных мер, вплоть до того, чтобы улицы мыли хлорной водой. Она держалась, и ее правительство поддерживало более или менее открытую экономику, а школы работали. У нас была редкая степень открытости, которой не было в большинстве европейских стран.

Мать регулярно смотрит информационные брифинги. Как же так можно! Как они могут говорить такие глупости! Не смотри телевизор, береги здоровье, советую я в таком случае.

Что Кая? Он пожала плечами и сказала – они слабые, поэтому и злятся. Они никогда не могли заставить ее заплакать.

Помимо родителей (мы были самыми первыми), группой поддержки Каи являются ее Арво, ее брат Юло, ее сын Стен. Мы все вместе – безопасный круг обмена идеями, в котором нет нападок. Кая знает, что в этом кругу у нее всегда будет поддержка. При необходимости - и критика.

Есть тема, которая для нее очень чувствительна. Гендерное неравенство. В начале года в телеинтервью ее спросили, как она могла сказать Юри Ратасу и кому-то еще что-то нехорошее. Она ответила: «А почему бы вам не спросить, почему они плохо говорят обо мне? Или, например, одна женщина-эксперт взялась высказывать мнение о наряде премьер-министра. Но почему никто не рассматривает одежду мужчин-политиков? Собрание с докладами, панельная дискуссия. Опять же, кроме меня только мужчины!» Эта чувствительность обострилась у нее в Европарламенте, где подобных проблем гораздо больше.

Для Каи очень важно, чтобы о ней не говорили как о дочери Сийма Калласа. Но это было поначалу. Теперь международная пресса говорит не о Кае Каллас как дочери Сийма Калласа, а о Сийме Каллас как об отце Каи Каллас. Есть нюанс, не так ли?

В наших взаимоотношениях мы оба старались сохранить и, надеюсь, сохранили четкое различие между личными и политическими отношениями. Я не вхожу в самый узкий круг советников Каи, не являюсь заместителем председателя, не вхожу в состав правления партии.

Теперь международная пресса говорит не о Кае Каллас как дочери Сийма Калласа, а о Сийме Каллас как об отце Каи Каллас. Есть нюанс, не так ли?

Партия реформ входила в состав правительства на протяжении 20 лет (англоязычная Википедия говорит: Party has participated in most of the government coalitions in Estonia since the mid-1990s, its influence has been significant, especially regarding Estonia's free market and policies of low taxation. – Партия входила в состав большинства правительственных коалиций в Эстонии с середины 1990-х годов, ее влияние было значительным, особенно в отношении свободного рынка Эстонии и политики низкого налогообложения.) Эстонская версия ничего подобного не говорит!

Нелегко быть лидером такой партии и четвертым премьер-министром от этой партии. Такой успех часто сопровождается несправедливыми нападками и постоянным стремлением противников свергнуть с трона.

Дальше будет, что будет, но у Каи Каллас уже может быть удовлетворена годами, проведенными в должности лидера партии, главы оппозиционной фракции и премьер-министра. За ней стоит дружная, целеустремленная, теплая, добродушная, моложавая партия. Вчерашнее (к этому моменту уже наступил следующий день) общее собрание это показало.

Два часа ночи. И теперь я отправляюсь спать.

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