Сийм Каллас: манифест отца, который гордится своей дочерью

Есть тема, которая для нее очень чувствительна. Гендерное неравенство. В начале года в телеинтервью ее спросили, как она могла сказать Юри Ратасу и кому-то еще что-то нехорошее. Она ответила: «А почему бы вам не спросить, почему они плохо говорят обо мне? Или, например, одна женщина-эксперт взялась высказывать мнение о наряде премьер-министра. Но почему никто не рассматривает одежду мужчин-политиков? Собрание с докладами, панельная дискуссия. Опять же, кроме меня только мужчины!» Эта чувствительность обострилась у нее в Европарламенте, где подобных проблем гораздо больше.
Для Каи очень важно, чтобы о ней не говорили как о дочери Сийма Калласа. Но это было поначалу. Теперь международная пресса говорит не о Кае Каллас как дочери Сийма Калласа, а о Сийме Каллас как об отце Каи Каллас. Есть нюанс, не так ли?
В наших взаимоотношениях мы оба старались сохранить и, надеюсь, сохранили четкое различие между личными и политическими отношениями. Я не вхожу в самый узкий круг советников Каи, не являюсь заместителем председателя, не вхожу в состав правления партии.
Теперь международная пресса говорит не о Кае Каллас как дочери Сийма Калласа, а о Сийме Каллас как об отце Каи Каллас. Есть нюанс, не так ли?
Партия реформ входила в состав правительства на протяжении 20 лет (англоязычная Википедия говорит: Party has participated in most of the government coalitions in Estonia since the mid-1990s, its influence has been significant, especially regarding Estonia's free market and policies of low taxation. – Партия входила в состав большинства правительственных коалиций в Эстонии с середины 1990-х годов, ее влияние было значительным, особенно в отношении свободного рынка Эстонии и политики низкого налогообложения.) Эстонская версия ничего подобного не говорит!
Нелегко быть лидером такой партии и четвертым премьер-министром от этой партии. Такой успех часто сопровождается несправедливыми нападками и постоянным стремлением противников свергнуть с трона.
Дальше будет, что будет, но у Каи Каллас уже может быть удовлетворена годами, проведенными в должности лидера партии, главы оппозиционной фракции и премьер-министра. За ней стоит дружная, целеустремленная, теплая, добродушная, моложавая партия. Вчерашнее (к этому моменту уже наступил следующий день) общее собрание это показало.
Два часа ночи. И теперь я отправляюсь спать.