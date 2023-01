Сийм Каллас: манифест отца, который гордится своей дочерью

Партия реформ входила в состав правительства на протяжении 20 лет (англоязычная Википедия говорит: Party has participated in most of the government coalitions in Estonia since the mid-1990s, its influence has been significant, especially regarding Estonia's free market and policies of low taxation. – Партия входила в состав большинства правительственных коалиций в Эстонии с середины 1990-х годов, ее влияние было значительным, особенно в отношении свободного рынка Эстонии и политики низкого налогообложения.) Эстонская версия ничего подобного не говорит!