Это красиво! Смотрите, как выглядит Ford Puma Rally1 Оття Тянака

Первое, что бросается в глаза при виде новой машины – огромное лого Red Bull. Команда в своем пресс-релизе сообщает, что спонсор продлил контракт и логотип «быка» красуется на машине Тянака и Пьера-Луи Лубе.

Что касается цветового решения, M-Sport был вдохновлен электронной ретромузыкой, сообщается в релизе.