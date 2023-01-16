Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Это красиво! Смотрите, как выглядит Ford Puma Rally1 Оття Тянака

rus.postimees.ee
Это красиво! Смотрите, как выглядит Ford Puma Rally1 Оття Тянака
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ford Puma Rally1 2023 года, М-Спорт.
Ford Puma Rally1 2023 года, М-Спорт. Фото: M-Sport/Twitter

Гоночная команда M-Sport показала, как выглядит Ford Puma Rally1 этого года.

Первое, что бросается в глаза при виде новой машины – огромное лого Red Bull. Команда в своем пресс-релизе сообщает, что спонсор продлил контракт и логотип «быка» красуется на машине Тянака и Пьера-Луи Лубе.

Что касается цветового решения, M-Sport был вдохновлен электронной ретромузыкой, сообщается в релизе.

Новый автомобиль Ford Puma Rally1 можно будет увидеть уже на этой неделе, когда в четверг, вечером (в 21:05), стартует первый этап ралли Монте-Карло.

Ключевые слова
Наверх