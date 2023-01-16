Гоночная команда M-Sport показала, как выглядит Ford Puma Rally1 этого года.
Это красиво! Смотрите, как выглядит Ford Puma Rally1 Оття Тянака
Это красиво! Смотрите, как выглядит Ford Puma Rally1 Оття Тянака
Первое, что бросается в глаза при виде новой машины – огромное лого Red Bull. Команда в своем пресс-релизе сообщает, что спонсор продлил контракт и логотип «быка» красуется на машине Тянака и Пьера-Луи Лубе.
Что касается цветового решения, M-Sport был вдохновлен электронной ретромузыкой, сообщается в релизе.
Новый автомобиль Ford Puma Rally1 можно будет увидеть уже на этой неделе, когда в четверг, вечером (в 21:05), стартует первый этап ралли Монте-Карло.