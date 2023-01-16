Цены на природный газ упали до многомесячного минимума

Это минимальные отметки с 13 сентября 2021 года. С максимумов, достигнутых в августе 2022 года (около $3600 за 1 тыс. куб. м), биржевые цены на газ в Европе обрушились почти на 83%.

На прошлой неделе Тоби Райс (глава компании EQT, крупнейшего производителя газа в США) на конференции в Абу-Даби заявил, что США смогут поставлять в Европу газ по долгосрочным контрактам почти в два раза дешевле нынешних цен. США может доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu (британская тепловая единица), сказал Райс, что эквивалентно порядка $380 за 1 тыс. кубометров по сравнению с нынешними $20 за Mmbtu, пишет РБК.

По итогам 2022 года Евросоюз стал главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, опередив прежних лидеров — Китай, Японию и Южную Корею. Наиболее важным партнером для замещения российских газовых поставок, которые резко сократились на фоне войны на Украине, Еврокомиссия назвала США.

В прошлом месяце ЕС официально ввел потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. кубометров). Ограничения вступят в силу в феврале, срок их действия — год. Власти России неоднократно заявляли, что страна не будет поставлять энергоресурсы в государства, которые введут на них предельные цены.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Потолок цен на нефть и нефтепродукты из России ранее ввела коалиция, состоящая из стран G7, ЕС и Австралии.