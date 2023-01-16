Эстонская телерадиовещательная корпорация (ERR) вместе с другими странами Европейского вещательного союза получила права на трансляцию Олимпийских игр с 2026 по 2032 год.
Эстонская телерадиовещательная корпорация получила права на трансляцию Олимпийских игр
Эстонская телерадиовещательная корпорация получила права на трансляцию Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет разрешил европейскую трансляцию двух следующих олимпиад Европейскому вещательному союзу и международному медиаконцерну Warner Bros. Discovery. В Эстонии с 2026 вести прямые трансляции Олимпийских игр вновь будет ERR.
Трехстороннее соглашение между МОК, EBU и Discovery охватывает период с 2026 по 2032 год и касается четырех игр: Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане, Кортина, Италия; Летние Олимпийские игры 2028 г. Лос-Анджелес, США; Зимние Олимпийские игры 2030 года; Летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене, Австралия.
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