Эстонская телерадиовещательная корпорация получила права на трансляцию Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет разрешил европейскую трансляцию двух следующих олимпиад Европейскому вещательному союзу и международному медиаконцерну Warner Bros. Discovery. В Эстонии с 2026 вести прямые трансляции Олимпийских игр вновь будет ERR.

Трехстороннее соглашение между МОК, EBU и Discovery охватывает период с 2026 по 2032 год и касается четырех игр: Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане, Кортина, Италия; Летние Олимпийские игры 2028 г. Лос-Анджелес, США; Зимние Олимпийские игры 2030 года; Летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене, Австралия.