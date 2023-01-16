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Эстонская телерадиовещательная корпорация получила права на трансляцию Олимпийских игр

rus.postimees.ee
Эстонская телерадиовещательная корпорация получила права на трансляцию Олимпийских игр
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Открытие Зимней олимпиады в Пекине 2022.
Открытие Зимней олимпиады в Пекине 2022. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Эстонская телерадиовещательная корпорация (ERR) вместе с другими странами Европейского вещательного союза получила права на трансляцию Олимпийских игр с 2026 по 2032 год.

Международный олимпийский комитет разрешил европейскую трансляцию двух следующих олимпиад Европейскому вещательному союзу и международному медиаконцерну Warner Bros. Discovery. В Эстонии с 2026 вести прямые трансляции Олимпийских игр вновь будет ERR.

Трехстороннее соглашение между МОК, EBU и Discovery охватывает период с 2026 по 2032 год и касается четырех игр: Зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане, Кортина, Италия; Летние Олимпийские игры 2028 г. Лос-Анджелес, США; Зимние Олимпийские игры 2030 года; Летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене, Австралия.

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