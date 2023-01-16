В ночь на субботу 30-летний мужчина, согласно подозрению, поджег машину своей спутницы жизни и на следующий день угрожал убить ее. Стражи порядка доставили нарушителя в отделении полиции.
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Житель Эстонии поджег автомобиль и угрожал своей любовнице убийством
Житель Эстонии поджег автомобиль и угрожал своей любовнице убийством
По предварительным данным, крупная ссора вспыхнула между любовниками в пятницу и закончилась поджогом автомобиля. Спасатели прибыли на место в 5:38 утра, к тому времени машина была полностью охвачена огнем и спасать уже было нечего.