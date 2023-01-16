«Некоторые из наших сотрудников курят на территории предприятия. Можем ли мы попросить курильщиков подписать бумагу об отказе от курения в рабочее время в будущем?» – обратился предприниматель с запросом в Трудовую инспекцию.
Вопрос читателя: должен ли я разрешать сотрудникам делать перекур в рабочее время?
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Ограничения на потребление табачных изделий предусмотрены в Законе о табаке и табачных изделиях (TubS). Параграф 1 статьи 29 определяет места, где курение запрещено, например, в помещениях дошкольного учреждения, начальной школы, гимназии, профессионального учебного заведения, школы по интересам, открытого молодежного центра и их ограниченной земельной площади, на производстве и складе компании, в торговом зале торговой точки и т.д.
Если речь не идет о месте, упомянутом в части 1 статьи 29, то, согласно, части 1 статьи 30, собственник помещения или ограниченной территории принимает решение по своему усмотрению. Это означает, что работодатель вправе решать, разрешать или не разрешать работникам курить в помещениях его компании. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудники курили в помещениях его компании, он не обязан создавать подходящие условия для курения.
При этом стоит отметить, что работодатель не может запретить работникам курить за пределами территории своего предприятия. Работодатель также не обязан позволять работнику курить в рабочее время, но курение может обсуждаться, например, во время обеденного перерыва работника.
Курение в рабочее время должно быть регламентировано правилами организации труда. При этом важно, чтобы работодатель заранее проинформировал работников о правилах организации труда и чтобы работники знали, соблюдение каких норм от них ожидаются. Работодатель вправе устанавливать правила организации труда в одностороннем порядке, но, несмотря на это, целесообразно предоставить работникам возможность высказывать свое мнение и вносить предложения при составлении или изменении правил. Сотрудникам также легче соблюдать совместно составленные правила. С точки зрения работодателя важно, чтобы он смог доказать в случае возникновения спора, что работник был проинформирован о правилах организации труда, действующих в организации.
В случае несоблюдения работником правил организации труда и игнорирования обоснованных распоряжений работодателя работодатель вправе вынести работнику предупреждение. Исходя из того, что в случае возникновения спора работодатель должен доказать, что он предупредил работника, рекомендуется делать письменное предупреждение.
В предупреждении должно объясняться, в чем состоит нарушение работника и какое поведение ожидается от работника в будущем. Кроме того, целью предупреждения является предоставление другой стороне возможности исправить свое поведение, за которой должен последовать разумный срок для устранения нарушения. В предупреждении также должны быть указаны последствия, которые последуют, если нарушение будет продолжаться.
Обращаем внимание, что курение наносит вред здоровью уже с первой затяжки. Токсичные вещества всасываются в кровоток и могут привести к сердечным приступам, инсультам или опухолям. Курение влияет на фертильность, психику, а также на состояние зубов. Если отказаться от табака, то положительный эффект возникнет уже в первые часы.