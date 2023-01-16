Действующие чемпионы выиграли чемпионат Эстонии по керлингу

Команда Вельтсмана защищает титул четвертый год подряд. На втором месте команда Каарела Хольма, а бронзовую медаль завоевала команда Андреса Якобсона.

Чемпионы Эстонии определились в финале, который игрался до двух побед. В финальных матчах встретились команды Эдуарда Вельтсмана и Каарела Хольма.

В первой игре финала команда Вельтсмана победила с разгромным счетом 10:2. Во втором финальном матче команде Хольма вновь пришлось признать превосходство Вельтсмана со счетом 7:6. Титул чемпиона Эстонии в мужской категории достался действующим чемпионам.

В составе команды Вельтсмана на чемпионате Эстонии выступали капитан Эдуард Вельтсман, Михаил Власов, Янис Кизириди, Игорь Дзензелюк и Константин Доценко.