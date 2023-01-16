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Действующие чемпионы выиграли чемпионат Эстонии по керлингу

rus.postimees.ee
Действующие чемпионы выиграли чемпионат Эстонии по керлингу
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Команда Эдуарда Вельтсмана.
Команда Эдуарда Вельтсмана. Фото: Eesti Kurlingu Liit

На выходных в ледовом холле «Тондираба» прошел чемпионат Эстонии по керлингу среди мужчин, и команда Эдуарда Вельтсмана стала чемпионом Эстонии.

Команда Вельтсмана защищает титул четвертый год подряд. На втором месте команда Каарела Хольма, а бронзовую медаль завоевала команда Андреса Якобсона.

Чемпионы Эстонии определились в финале, который игрался до двух побед. В финальных матчах встретились команды Эдуарда Вельтсмана и Каарела Хольма.

В первой игре финала команда Вельтсмана победила с разгромным счетом 10:2. Во втором финальном матче команде Хольма вновь пришлось признать превосходство Вельтсмана со счетом 7:6. Титул чемпиона Эстонии в мужской категории достался действующим чемпионам.

В составе команды Вельтсмана на чемпионате Эстонии выступали капитан Эдуард Вельтсман, Михаил Власов, Янис Кизириди, Игорь Дзензелюк и Константин Доценко.

Чемпионы Эстонии по керлингу определялись в 18-й раз в истории эстонского керлинга, и в этом году соревновались четыре команды. Чемпионат Эстонии по керлингу 2023 года посвящен 100-летию Олимпийского комитета Эстонии. Спортсмены, вошедшие в тройку лучших на чемпионате Эстонии, получили медали, дизайн которых был разработан специально к юбилею ЭОК.

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