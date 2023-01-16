Сегодня, 16 января, утром спасателей вызвали в деревню Кайсма в волости Пыхья-Пярнумаа, где хорек через подвал проник в дом и забрался в комнату.
Ребенок позвал на помощь спасателей: в дом пробрался незваный гость
Ребенок позвал на помощь спасателей: в дом пробрался незваный гость
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, в Центр тревоги о маленьком хищнике сообщила девочка, которая очень испугалась, поскольку не знала, кто это. Спасатели поймали хорька сетью и вернули его на волю.
По словам Вяэртмаа, спасателям приходится заниматься спасением животных в основном летом. Например, когда в комнату заполз какой-нибудь уж, где-то в заборе застряли косули, или нужно помочь кошке спуститься с дерева. В помощи нуждались и енотовидные собаки.
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