Ребенок позвал на помощь спасателей: в дом пробрался незваный гость

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Андры Вяэртмаа, в Центр тревоги о маленьком хищнике сообщила девочка, которая очень испугалась, поскольку не знала, кто это. Спасатели поймали хорька сетью и вернули его на волю.