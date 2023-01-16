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Застрявших с мотособакой во льду Чудского озера рыбаков удалось спасти

BNS
Застрявших с мотособакой во льду Чудского озера рыбаков удалось спасти
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Пограничники кордона Варнья направляются на ежедневный осмотр на Чудское озеро. Антс Сийранд говорит, что самая большая головная боль для рыбаков-любителей возникает, когда лед формируется или трескается.
Пограничники кордона Варнья направляются на ежедневный осмотр на Чудское озеро. Антс Сийранд говорит, что самая большая головная боль для рыбаков-любителей возникает, когда лед формируется или трескается. Фото: Remo Tõnismäe

На выходных погранохране поступило несколько сообщений о рыбаках, терпящих бедствие на внедорожниках на льду Чудского озера, всем им помогли вернуться на берег целыми и здоровыми.

Первое сообщение поступило погранохране около 10 часов утра в субботу, когда за помощью обратился рыбак, чья мотособака заехала в трещину во льду примерно в четырех километрах от берега в районе Меэрапалу.

«Погранохрана отправилась на помощь мужчине и вытащила его внедорожник из щели во льду. Сам он упал с мотособаки и намок, когда она заехала в трещину, но ему не потребовалась помощь медиков. Он смог запустить мотор машины и после того, как ее вытащили на лед, сам вернулся на ней на берег», – сказал глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Он добавил, что всего через несколько часов с озера поступило новое сообщение о терпящих бедствие. «Около 15 часов сообщили, что на траверсе Омеду мотосани с санками заехали в большую лужу на льду. Мотор машины остановился и его больше не получалось запустить. С водителем все было в порядке, но его главная проблема заключалась в том, что он должен был забрать с озера восьмерых рыбаков, которых отвез на лед утром», – сказал Эрнитс.

По словам главы кордона, уже смеркалось, а рыбаки ждали транспорта более чем в шести километрах от берега, поэтому пограничники на судне на воздушной подушке отправились за рыбаками и доставили их на берег. «Попавшую в лужу машину также вытащили на сухую поверхность, а ее доставкой на берег занялся сам водитель», – добавил Эрнитс.

Он отметил, что за последние дни сильный ветер и дожди местами сделали условия на льду Чудского озера сложными. «Лед еще выдерживает вес человека, но есть места, где он стал тонким даже вблизи берега, в нем появилось множество трещин, а местами на льду встречаются большие лужи – все это требует от вышедших на лед людей внимательности и отслеживания текущих условий на льду», – пояснил он.

Он добавил, что перед выходом на лед крайне важно ввести себя в курс ледовых условий, а при передвижении на внедорожнике по льду нужно быть крайне осторожными. «Лучше ехать медленнее, потому что так вы успеете заметить опасность и отреагировать на нее. Если двигаться в спокойном темпе, будет достаточно времени, чтобы остановить машину перед трещиной или крупной лужей, развернуть ее и выбрать другое направление движения», – сказал Эрнитс и добавил, что, попав в беду, нужно сразу же сообщить об этом, чтобы вовремя получить помощь.

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