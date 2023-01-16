Застрявших с мотособакой во льду Чудского озера рыбаков удалось спасти

Первое сообщение поступило погранохране около 10 часов утра в субботу, когда за помощью обратился рыбак, чья мотособака заехала в трещину во льду примерно в четырех километрах от берега в районе Меэрапалу.

«Погранохрана отправилась на помощь мужчине и вытащила его внедорожник из щели во льду. Сам он упал с мотособаки и намок, когда она заехала в трещину, но ему не потребовалась помощь медиков. Он смог запустить мотор машины и после того, как ее вытащили на лед, сам вернулся на ней на берег», – сказал глава кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Он добавил, что всего через несколько часов с озера поступило новое сообщение о терпящих бедствие. «Около 15 часов сообщили, что на траверсе Омеду мотосани с санками заехали в большую лужу на льду. Мотор машины остановился и его больше не получалось запустить. С водителем все было в порядке, но его главная проблема заключалась в том, что он должен был забрать с озера восьмерых рыбаков, которых отвез на лед утром», – сказал Эрнитс.