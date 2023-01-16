Улицу в центре Таллинна частично закроют для движения

С 10 часов утра среды, 18 января, будет закрыта для движения одна полоса улицы Йыэ в направлении порта. Начиная с 10 часов утра пятницы, 20 января, на улице Йыэ будет открыто для движения по одной полосе в каждом направлении. На участке будет введено временное ограничение скорости движения. Временная организация движения будет действовать до завершения реконструкции улицы осенью этого года.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, временный порядок движения не должен существенно повлиять на движение транспорта.

«В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси городское пространство, которое сейчас ориентировано главным образом на автомобили, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения, - пояснил Свет. - Мы построим отделенные от проезжей части велодорожки и улучшим возможности для передвижения пешеходов».