ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ У нас нет средств и желания обогревать латентных путинистов, но настоящим патриотам России всегда поможем

Потому что тот факт, что в России у власти сидит больной маньяк, всё ещё никак не отменяет нашего желания сохранить и защитить своё государство, для которого бесконтрольная миграция представляет экзистенциальную опасность.

Сразу отмечу, что принимать украинцев в Европейском Союзе мы будем ровно столько, сколько нужно для достижения главной цели - выдворения российских оккупантов с территории Украины при помощи военной силы, освобождения руками ВСУ всех захваченных территорий и сохранения жизни максимального числа гражданских лиц. Ни с какими неудобствами мы, разумеется, считаться в случае с украинцами не будем, так как война - есть война, и помощь беженцам является юридической обязанностью каждой цивилизованной страны. Эти люди убежали от ракетных и зенитных обстрелов своих городов, а не потому, что у них в стране «Старбакс» закрыли.

Но подавляющее большинство въезжающих в Эстонию россиян - не беженцы, и даже не потенциальные беженцы. Среди них есть, например, владельцы недвижимости, которым хочется не потерять свои активы и наиболее дёшево ими управлять, не прибегая к помощи представителей. Вполне разумное и рациональное желание с их стороны, обеспечить выполнение которого, однако, нашей стране в нынешней ситуации не представляется возможным.