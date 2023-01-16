Электричество на бирже сильно подешевело, однако люди не спешат отказываться от универсальной услуги

Средняя цена на биржевую электроэнергию в ценовой зоне Эстонии в январе составляла около 95 евро за мегаватт-час (9,5 цента за киловатт-час), хотя еще в декабре она составляла чуть более 263, а в ноябре почти 219 евро за мегаватт-час.