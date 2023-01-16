По мнению экспертов, следящих за рынком электроэнергии, причин снижения цен на электроэнергию несколько, в том числе относительно теплая погода и падение рыночной цены на природный газ. По словам продавцов электроэнергии, потребители пока не начали отказываться от универсальных услуг, пишет ERR.
Электричество на бирже сильно подешевело, однако люди не спешат отказываться от универсальной услуги
Электричество на бирже сильно подешевело, однако люди не спешат отказываться от универсальной услуги
Средняя цена на биржевую электроэнергию в ценовой зоне Эстонии в январе составляла около 95 евро за мегаватт-час (9,5 цента за киловатт-час), хотя еще в декабре она составляла чуть более 263, а в ноябре почти 219 евро за мегаватт-час.
Как в Eesti Energia, так и в Alexela не заметили, чтобы клиенты начали активно отказываться от универсальной услуги в пользу какого-то другого пакета.
По состоянию на конец декабря прошлого года, 149 000 клиентов Eesti Energia сделали выбор в пользу универсальной услуги, а 20 000 человек продолжали пользоваться биржевым пакетом.