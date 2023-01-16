СМИ: Топ-футболист вместе с семьей купил 4100 кг кокаина

31-летнего Промеса, который сыграл 50 матчей за сборную Нидерландов, обвиняют в нескольких преступлениях. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, поскольку летом 2020 года футболист нанес ножевые ранения своему родственнику. Промеса также обвиняют в участии в наркотрафике.

Имя Промеса всплыло в ходе расследования, когда в июле 2019 года у наркокартеля было похищено 400 кг кокаина. По версии голландских следователей, Промесу пришлось оплатить ущерб в размере 250 000 евро. Всего, по данным исследователей, Промес вложил средства в приобретение 4100 килограммов кокаина, пишет голландская газета AD.

Промесс должен предстать перед в нидерландским судом 3 марта, ему придется отвечать за покушение на убийство. Но очень маловероятно, что футболист явится на заседание – он работает в России и хочет получить российское гражданство.