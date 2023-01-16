ВИДЕО ⟩ Чуть не угробил собственных детей: в Таллинне пьяный водитель протаранил другой автомобиль

«Дорога была скользкой», - сказал полиции водитель, который, по его мнению, не виноват в том, что вечером в четверг, 12 января, на перекрестке на Пярнуском шоссе в Таллинне врезался в стоявший у светофора BMW. Кроме того, водитель Renault не остался на месте аварии, а решил припарковать автомобиль на находящейся поблизости парковке. Затем в зеркале он увидел приближающиеся красные и синие проблесковые маяки, сообщает Пыхьяская префектура.

В полиции отметили, что повреждения попавших в ДТП автомобилей говорят о том, что это невероятное везение, что в аварии пострадали только машины.

«Быстро была установлена и причина аварии – 29-летний водитель Renault находился в состоянии криминального алкогольного опьянения. И, как будто этого мало, оказалось, что в его машине были также двое несовершеннолетних детей», - передает Пыхьяская префектура.

Пьяного водителя с места происшествия доставили в центр задержания, где он мог обдумать свое поведение. По его словам, днем на пароме он немного выпил, а затем на общественном транспорте поехал из порта домой. Дома он почувствовал себя достаточно трезвым, чтобы с детьми поехать за женой. Однако на самом деле его состояние не позволяло водить машину и принимать разумные решения.

«На этот раз повезло, что все остались невредимы. Но столь крайне безответственное поведение могло закончиться гораздо трагичнее. Уважаемые водители, перед тем, как сесть за руль, убедитесь, что вы трезвы. Фраза "я чувствовал себя трезвым" не спасет, если случилось серьезное ДТП», - предупреждают в полиции.