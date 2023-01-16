ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ ⟩ Служебный пес Рикки нашел заблудившуюся пожилую женщину

Вечером воскресенья, 15 января, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Отепя из дома ушла 87-летняя женщина. Какое-то время родственники безуспешно ее искали, а затем в дело вмешалась и полиция. На вызов более высокой категории, кроме сотрудников правоохранительных органов, откликнулись полицейский служебный пес Рикки и его хозяин Александр.

Пока родственники и полицейские выстроились в цепь, чтобы прочесать ближайший лес, Рикки и его хозяин принялись искать старушку там, где была наибольшая вероятность найти ее след. Прошло чуть больше часа, и полицейская собака Рикки нашла пропавшую женщину. Старушка была растеряна: она потеряла сапог и стояла на одном месте, пока полицейские не подошли и не заговорили с ней. Полицейские вынесли женщину из леса и передали медикам.

Кинолог Лыунаской префектуры Александр Удачный рассказал, что, учитывая холодную погоду и ледяной ветер, время на поиски пропавшей пожилой женщины было ограничено. «Поэтому мы сильно обрадовались, когда Рикки начал двигаться все быстрее и быстрее по тропе, явно учуяв запах пропавшей, и, наконец, нашел бабушку», - рассказал кинолог.

Медики объяснили, что у женщины было переохлаждение. К счастью, скоро ее отпустили домой на попечение родственников.