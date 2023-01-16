Движение в центре Таллинна на улице Техника в час пик в понедельник, 16 января, значительно затруднено: и автобусы, и водители легковых автомобилей объезжают остановившийся по техническим причинам троллейбус.
ФОТО ⟩ В Таллинне троллейбус перекрыл улицу: объезжать приходится по тротуару
В Таллинне троллейбус перекрыл улицу: объезжать приходится по тротуару
Поскольку троллейбус стоит посередине улицы с односторонним движением на Техника, обновляющееся в режиме реального времени транспортное приложение сообщает, что троллейбусы линий 1, 4 и 5 не отправятся с некоторых остановок.