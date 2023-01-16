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ФОТО ⟩ В Таллинне троллейбус перекрыл улицу: объезжать приходится по тротуару

rus.postimees.ee
В Таллинне троллейбус перекрыл улицу: объезжать приходится по тротуару
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По технической причине троллейбус встал посреди улицы с односторонним движением.
По технической причине троллейбус встал посреди улицы с односторонним движением. Фото: Eero Vabamägi

Движение в центре Таллинна на улице Техника в час пик в понедельник, 16 января, значительно затруднено: и автобусы, и водители легковых автомобилей объезжают остановившийся по техническим причинам троллейбус.

Поскольку троллейбус стоит посередине улицы с односторонним движением на Техника, обновляющееся в режиме реального времени транспортное приложение сообщает, что троллейбусы линий 1, 4 и 5 не отправятся с некоторых остановок.

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