Политолог Тюйр: смена проблемного министра обороны Германии – очень хороший знак для Украины

- Для того, чтобы Владимир Путин и его сподвижники физически оказались бы на скамье подсудимых в Международном суде, должна прекратить существование такая формация, как Российская Федерация. Поскольку такого развития событий не предвидится, я думаю, что очного суда над Путиным не будет.
Для заочного же суда над участниками путинского режима можно представить сразу несколько форматов. В конце концов, можно вспомнить американское законодательство, которое позволяет американскому правосудию осудить какой-то зарубежный режим. Возможно, это выглядит очень странно, но, во всяком случае, такая возможность существует.
Международных трибуналов, расследующих военные преступления России в Украине, может быть создано даже несколько. Однако в суд над Путиным очного формата мне не верится.
- Вчера ООН сообщила, что число погибших за время войны гражданских лиц в Украине перевалило за 7000. При этом ООН подчеркивает, что реальное число погибших может быть намного больше. Среди погибших - почти 450 детей. Ранения получили более 11 000 гражданских лиц, в том числе более 800 детей. Можно ли сказать, что только эта статистика исключает вероятность какого-то замораживания конфликта и смягчения международной изоляции России? Что Россия не перестанет быть страной-изгоем без каких-то трибуналов над ее нынешним режимом?
- Хотел бы разделить такой оптимизм, но, к сожалению, мне кажется, что на Западе довольно много людей, которые готовы вернуть Россию «за общий стол» в любой момент. Правда, они, чтобы соблюсти приличия, могут заявить о готовности говорить не с Путиным, а с кем-то другим.