Политолог Тюйр: смена проблемного министра обороны Германии – очень хороший знак для Украины

У меня есть сомнения насчет того, что Украина в ближайшее время получит триста танков. Но главное, чтобы этот поток был бы запущен. Чтобы танки Украине стали бы поставляться хотя бы десятками.

- Командующий «Кайтселийтом» бригадный генерал Рихо Юхтеги в воскресенье, комментируя для прессы ситуацию в Соледаре в Донецкой области, сказал, что события в Соледаре указывают на усиление противостояния между «вагнеровцами» и российской армией. И военные, и руководство наемников во главе с Евгением Пригожиным без конца сообщают о своих успехах в боях у Соледара, стараясь приписать все заслуги себе. Насколько сильным может быть этот конфликт в действительности, можно ли предполагать, что Украина сможет воспользоваться этой внутренней грызней себе во благо?

- Я думаю, что в этом внутрироссийском конфликте есть даже не две, а три стороны. Для России всегда была привычна сильная конкуренция между особистами, то есть спецслужбами, и армейскими деятелями. Тут нужно задуматься, что в России считается самым главным ресурсом. Часто говорится, что это нефть или газ, но на самом деле самым важным ресурсом является «доступ к бюджету». В борьбе за этот ресурс привыкли соревноваться спецслужбы и армия. Соревноваться, грубо говоря, за то, кому больше достанется.