В студии Postimees Кармо Тюйр: что будет обещано Украине участниками встречи «Рамштайн-8»?

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил 16 января вечером, что Великобритания отправит Украине танки Challenger-2 и, таким образом, станет первой страной, которая поставит Киеву танки западного образца. При этом он выразил надежду, что другие союзники Украины, в том числе Польша и Финляндия, смогут предоставить украинским военным танки Leopard-2. Британский министр отметил, что в этом вопросе все зависит от Германии, которая разработала и производит эти машины. Даст ли Германия добро Финляндии и Польше на поставку Украине «Леопардов»?

- Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подала 16 января в отставку на фоне давления на Берлин в вопросе о поставках танков в Украину. Она попросила канцлера ФРГ уволить ее с поста федерального министра обороны, так как, по ее словам, многомесячное внимание СМИ к ее персоне не позволяет ей принимать политические решения в интересах безопасности граждан Германии. Это заявление Ламбрехт об отставке - скорее, признак того, что Германия сохранит свою осторожность в вопросе о поставках танков Украине, или же, напротив, указание на то, что позиция Германии может стать куда решительнее?

- Британская разведка допустила, что повышение в РФ призывного возраста до 30 лет может стать альтернативой объявлению в стране новой волны мобилизации, и что Кремль надеется, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва может увеличить количество людей, доступных для отправки на войну, и в то же время вызовет у населения меньшую тревогу, чем объявление очередного раунда мобилизации. Может ли Россия отказаться от официального объявления новой волны мобилизации и действительно попытаться решить проблему нехватки человеческих ресурсов на войне менее открытыми методами?