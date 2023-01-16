Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Главред Postimees: я виделся с убитыми в Москве эстонками в последний день их жизни

rus.postimees.ee
Главред Postimees: я виделся с убитыми в Москве эстонками в последний день их жизни
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги 30 марта 1989 года тоже находился в Москве.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги 30 марта 1989 года тоже находился в Москве. Фото: Madis Veltman

Сегодня стало известно, что спустя почти 34 года благодаря генетическому тесту был задержан подозреваемый в убийстве двух юных эстонок. 28 марта 1989 года школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде из Таллинна, а спустя два дня их нашли зверски убитыми. Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги вспоминает, как случайным образом встретил девушек в последний день их жизни.

В конце марта 1989 года журналист Прийт Хыбемяги был в Москве с эстонской съемочной группой, которая снимала документальный фильм о настроениях в период перестройки для финского Yleisradio. «Мы брали интервью на улицах и встречались с людьми, которых преследовали в Советском Союзе за инакомыслие, – вспоминает главный редактор Postimees. – Однажды мы искали место для съемок на Пушкинской площади, как вдруг я услышал из толпы разговор на эстонском языке. К нам подошли две оживленно беседовавшие девушки. Я поприветствовал их и спросил, не из Эстонии ли они. Мы немного пообщались. Они были веселыми и счастливыми».

В конце беседы девушки сказали, что собираются к кому-то в гости, после чего они спустились по широкой лестнице станции метро. «И​и это был последний раз, когда я их видел. Думаю, это и был их последний вечер...» – говорит Хыбемяги.

Ключевые слова
Наверх