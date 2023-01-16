Сегодня стало известно, что спустя почти 34 года благодаря генетическому тесту был задержан подозреваемый в убийстве двух юных эстонок. 28 марта 1989 года школьницы Эда Эйкла и Криста Сарап приехали в Москву на поезде из Таллинна, а спустя два дня их нашли зверски убитыми. Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги вспоминает, как случайным образом встретил девушек в последний день их жизни.
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Главред Postimees: я виделся с убитыми в Москве эстонками в последний день их жизни
Главред Postimees: я виделся с убитыми в Москве эстонками в последний день их жизни
В конце марта 1989 года журналист Прийт Хыбемяги был в Москве с эстонской съемочной группой, которая снимала документальный фильм о настроениях в период перестройки для финского Yleisradio. «Мы брали интервью на улицах и встречались с людьми, которых преследовали в Советском Союзе за инакомыслие, – вспоминает главный редактор Postimees. – Однажды мы искали место для съемок на Пушкинской площади, как вдруг я услышал из толпы разговор на эстонском языке. К нам подошли две оживленно беседовавшие девушки. Я поприветствовал их и спросил, не из Эстонии ли они. Мы немного пообщались. Они были веселыми и счастливыми».
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