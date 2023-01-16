Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Российские СМИ распространяют пропагандистское видео с участием Каи Каллас

rus.postimees.ee
Российские СМИ распространяют пропагандистское видео с участием Каи Каллас
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Pilt videost

В соцсетях и российских СМИ распространяется видео, на котором Кая Каллас, предположительно, отвечает на вопрос украинца на русском языке. Закадровый голос утверждает, что несмотря на то, что Каллас знает пять языков, «именно русский стал общим с украинцами». Оказалось, что видео вырвано из контекста и использовано в целях манипуляции.

На видео Кая Каллас говорит собеседнику, что не знает украинского и может ответить по-русски. Затем она спрашивает, говорит собеседник по-русски или по-украински и надевает наушники. Предположительно, собеседник все же оказался украинцем. 

Пропагандистские СМИ трактуют это следующим образом: Каллас владеет английским, финским, французским, эстонским и русским языками, но именно русский «помог ей в общении с украинцем на пресс-конференции».

Ключевые слова
Наверх