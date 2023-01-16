В соцсетях и российских СМИ распространяется видео, на котором Кая Каллас, предположительно, отвечает на вопрос украинца на русском языке. Закадровый голос утверждает, что несмотря на то, что Каллас знает пять языков, «именно русский стал общим с украинцами». Оказалось, что видео вырвано из контекста и использовано в целях манипуляции.
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Российские СМИ распространяют пропагандистское видео с участием Каи Каллас
Российские СМИ распространяют пропагандистское видео с участием Каи Каллас
На видео Кая Каллас говорит собеседнику, что не знает украинского и может ответить по-русски. Затем она спрашивает, говорит собеседник по-русски или по-украински и надевает наушники. Предположительно, собеседник все же оказался украинцем.