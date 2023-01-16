Российские СМИ распространяют пропагандистское видео с участием Каи Каллас

В соцсетях и российских СМИ распространяется видео, на котором Кая Каллас, предположительно, отвечает на вопрос украинца на русском языке. Закадровый голос утверждает, что несмотря на то, что Каллас знает пять языков, «именно русский стал общим с украинцами». Оказалось, что видео вырвано из контекста и использовано в целях манипуляции.