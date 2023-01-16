Вторая годовщина заточения Навального: российские эмигранты в Таллинне организуют митинг в поддержку политзаключенных

21 января в 15:00 участники митинга соберутся у Посольства Российской Федерации в Эстонии (ул. Пикк, 19). Приуроченный к акции вечер писем политическим заключенным пройдет в 17:00 по адресу ул. Тоом-Кооли, 1. Организаторы мероприятия - Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn.

21-22 января 2023 года проходит всемирная акция «Свободу Навальному и всем политзаключенным». Глобальная акция, организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира. Акция, направленная против политических репрессий, приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, «личного заключенного Путина». Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля.

Глобальная акция демонстрирует солидарность со всеми, кто пострадал за честную и антивоенную позицию. Запертые в тюремных камерах еще раз убедятся в том, что они не одиноки, что с ними весь остальной мир. Россияне выходят на улицы городов почти тридцати стран мира, чтобы приблизить закономерный и неминуемый конец путинизма, а значит, конец эпохи войн и репрессий.

Главные требования, которые прозвучат в ходе акции: завершение преступной войны и признание поражения путинского режима; освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных.