Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 января: старт предвыборной гонки, расширение военного полигона оставит десятки семей без домов, чем кормить птиц и музеи ждут посетителей
Сегодня в выпуске:
- Предвыборная гонка стартовала! Ведущие политические партии объявили списки кандидатов и лозунги, под которыми они пойдут на парламентские выборы.
- Короткие новости: что нужно проверить перед подачей налоговой декларации и какой тревожащий антирекорд был установлен в Эстонии.
- Планы по расширению полигона Сил обороны в Южной Эстонии привели к серьезному конфликту властей и местных жителей, ведь некоторым из придется лишиться своих земель и домов. Наш корреспондент отправился в Нурсипалу, чтобы понаблюдать за ходом событий.
- Каждой зимой защитник животных бьют тревогу и слезно призывают не кормить водоплавающих птиц. Почему пернатым вредно мучное и нужно ли их вообще подкармливать, выясняла наш корреспондент.
- Не только жарким летом, но и холодной зимой, эстоноземельцы стараюются подкормить птиц, а как делать это правильно, что бы не навредить пернатым — в материале нашего корреспондента
- В этом году в Таллинне продолжается акция «Музейное воскресенье». Когда и где состоится следующее мероприятие и какие музеи участвуют в этой акции — в сюжете нашей съёмочной группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 января.