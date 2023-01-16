«Новости в 7» за 16 января: старт предвыборной гонки, расширение военного полигона оставит десятки семей без домов, чем кормить птиц и музеи ждут посетителей

Сегодня в выпуске:

- Предвыборная гонка стартовала! Ведущие политические партии объявили списки кандидатов и лозунги, под которыми они пойдут на парламентские выборы.

- Короткие новости: что нужно проверить перед подачей налоговой декларации и какой тревожащий антирекорд был установлен в Эстонии.

- Планы по расширению полигона Сил обороны в Южной Эстонии привели к серьезному конфликту властей и местных жителей, ведь некоторым из придется лишиться своих земель и домов. Наш корреспондент отправился в Нурсипалу, чтобы понаблюдать за ходом событий.

- Каждой зимой защитник животных бьют тревогу и слезно призывают не кормить водоплавающих птиц. Почему пернатым вредно мучное и нужно ли их вообще подкармливать, выясняла наш корреспондент.

- Не только жарким летом, но и холодной зимой, эстоноземельцы стараюются подкормить птиц, а как делать это правильно, что бы не навредить пернатым — в материале нашего корреспондента

- В этом году в Таллинне продолжается акция «Музейное воскресенье». Когда и где состоится следующее мероприятие и какие музеи участвуют в этой акции — в сюжете нашей съёмочной группы.