Из-за проливных дождей уровень воды в нескольких реках Пярнумаа поднялся до рекордных уровней. Так, например, сегодня были побиты январские рекорды уровня воды на реках Сауга и Аудру. Вода затопила дворы, а несколько пешеходных мостов стали совершенно непроходимыми.
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Рекордно высокий уровень воды: в Пярнумаа затопило мост, вода вот-вот дойдет до дворов местных жителей
Рекордно высокий уровень воды: в Пярнумаа затопило мост, вода вот-вот дойдет до дворов местных жителей
Сегодня в 8:00 уровень воды на Нурмеской гидрометрической станции достиг отметки 354 сантиметра выше нуля. По словам руководителя отдела гидрологии Департамента окружающей среды Яны Пыльднург, это новый рекорд января. Предыдущий январский рекорд был установлен в 2013 году: уровень воды тогда был 346 сантиметров выше нуля.