Интервью ⟩ Антон Долин: не все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны

– Ситуация кажется очень плохой, близкой к катастрофической. И она становится хуже оттого, что в рамках куда большей катастрофы все эти драмы становятся похожи на комедии. На самом деле рухнула вся архитектура культурного строительства, которую в России возводили, как минимум, последние 30 лет. Например, «Кинотавр» в 1990-е годы позволял российскому кинематографу существовать. И вот его нет, потому что человек, который возглавлял его, выступил против вторжения в Украину (речь идет о продюсере Александре Роднянском, ровно через месяц после начала войны заявившем, что фестиваль состояться не может – прим. ред.). Вся идентичность российского кинозрителя, начиная с 1990 года строилась на том, что падает железный занавес, и мы сначала нелегально на видеокассетах, потом на дисках и, наконец, легально в кинотеатре смотрим кино всего мира. Россия интегрировалась в мировой контекст. И вот почти в одночасье все восстанавливается. Причем великую русскую стену строят с двух сторон – и Запад, который уходит из России, плотно закрывая за собой дверь, и Россия, которая может предложить своему зрителю только «Чебурашку».