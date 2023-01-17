В январе в Таллинне с кратким визитом побывал известный кинокритик, историк кино Антон Долин. После начала агрессивной войны в Украине он оставил пост главного редактора журнала «Искусство кино» и покинул Россию. О том, как ощущает себя он сам и что ему известно о самочувствии российского кинематографа, эксперт рассказал Rus.Postimees.Я бы хотел избежать это модальности – «нужно», «должно». У меня нет позитивного опыта, чтобы служить для кого-то примером успешной интеграции. Я еще не нарисовал себе сценария, что делать дальше. Есть очень существенная разница между эмигрантом и беженцем. Я это слово употребляю сознательно, хотя оно и триггерит очень многих. Беженцы, у которых разбомбили квартиру – это совсем не то же самое, что я и моя семья, спокойно покинувшие московскую квартиру, которую у нас никто не отбирал.
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Интервью ⟩ Антон Долин: не все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
Откровенный разговор в Таллинне
Антон Долин: не все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
– Сейчас российские кинематографисты, не согласные с агрессивной политикой своей страны, ищут себе применение за ее пределами. Им это удается? Кино ведь глобальная индустрия, в которую можно встроиться. Или у этих надежд немного оснований?