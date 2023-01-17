Интервью ⟩ Кинокритик Антон Долин: все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны

В январе в Таллинне с кратким визитом побывал известный кинокритик, историк кино Антон Долин. После начала агрессивной войны в Украине он оставил пост главного редактора журнала «Искусство кино» и покинул Россию. О том, как ощущает себя он сам и что ему известно о самочувствии российского кинематографа, эксперт рассказал Rus.Postimees.