В январе в Таллинне с кратким визитом побывал известный кинокритик, историк кино Антон Долин. После начала агрессивной войны в Украине он оставил пост главного редактора журнала «Искусство кино» и покинул Россию. О том, как ощущает себя он сам и что ему известно о самочувствии российского кинематографа, эксперт рассказал Rus.Postimees.
Для подписчиков
Интервью ⟩ Кинокритик Антон Долин: все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
Откровенный разговор в Таллинне
Кинокритик Антон Долин: все люди с российскими паспортами являются участниками этой войны
Сейчас российские кинематографисты, не согласные с агрессивной политикой своей страны, ищут себе применение за ее пределами. Им это удается? Кино ведь глобальная индустрия, в которую можно встроиться. Или у этих надежд немного оснований?