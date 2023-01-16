ВИДЕО ⟩ Жесткие нарушения в центре Таллинна: в час-пик на красный свет могут проехать несколько водителей разом

Несмотря на то, что значение сигналов светофора усваивается в раннем возрасте, многие водители это правило игнорируют. Час наблюдения за автомобильным движением на перекрестке Лийвалайа показывает, как водители один за другим надеются вернуться домой на пару минут быстрее.