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ВИДЕО ⟩ Жесткие нарушения в центре Таллинна: в час-пик на красный свет могут проехать несколько водителей разом

Брита-Мария Алас
Жесткие нарушения в центре Таллинна: в час-пик на красный свет могут проехать несколько водителей разом
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Водители, которые игнорируют светофор на перекрёстке Лийвалайа.
Водители, которые игнорируют светофор на перекрёстке Лийвалайа. Фото: Pilt videost

Несмотря на то, что значение сигналов светофора усваивается в раннем возрасте, многие водители это правило игнорируют. Час наблюдения за автомобильным движением на перекрестке Лийвалайа показывает, как водители один за другим надеются вернуться домой на пару минут быстрее.

Зачастую случаи, когда водитель уверен, что проскочит на красный, заканчиваются плачевно. Но есть и счастливчики. 

В позапрошлои году в центре Таллинна произошло серьезное ДТП: водитель фургона проехал на красный и сбил стоявшего на островке безопасности 15-летнего юношу.

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