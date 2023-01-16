Несмотря на то, что значение сигналов светофора усваивается в раннем возрасте, многие водители это правило игнорируют. Час наблюдения за автомобильным движением на перекрестке Лийвалайа показывает, как водители один за другим надеются вернуться домой на пару минут быстрее.
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ВИДЕО ⟩ Жесткие нарушения в центре Таллинна: в час-пик на красный свет могут проехать несколько водителей разом
Жесткие нарушения в центре Таллинна: в час-пик на красный свет могут проехать несколько водителей разом
Зачастую случаи, когда водитель уверен, что проскочит на красный, заканчиваются плачевно. Но есть и счастливчики.
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