Продать или достроить: чего испугался российский покупатель шведской фирмы Bonava в Петербурге?

Да, шведская девелоперская фирма Bonava строит многоквартирные дома не только в Эстонии и нескольких странах ЕС, но и в российском Петербурге, где у нее есть дочерняя фирма Bonava Sankt-Peterburg. Там, по июльским данным издания «Деловой Петербург», компании принадлежит шесть земельных участков общей площадью 5,71 га, в стадии проектирования находится 76,6 тысяч м2 жилья. Жилые дома находятся на разных стадиях готовности, дольщики, как в РФ называют покупателей, оформивших предварительный договор и внесших аванс, надеются на шведский «квалитет» и порядочность. По оценке экспертов, стоимость участков после получения полной градостроительной документации может составлять 4,1–4,5 млрд рублей, или примерно 60,5 млн евро.