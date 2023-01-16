Почему украинские военные не могли сбить крылатую ракету X-22, попавшую в жилой дом в Днепре?

В отличие от них Х-22 летит на очень большой высоте - от 22 до 25 км. При этом она развивает очень высокую скорость - 3,5 - 4,6 маха. Это ракета воздушного базирования, что означает, что ее можно запускать, подлетая довольно близко к зоне действия ПВО - у украинских зенитчиков просто не остается времени на то, чтобы подготовиться к ее перехвату. На заключительном этапе полета ракета снижается по направлению к цели, но этот этап продолжается всего 50-60 километров.

Теоретически перехватить Х-22 мог бы американский ЗРК Patriot с ракетой PAK-2, но для этой ракеты 25 километров - потолок. Более маневренная и точная, но менее высотная ракета PAK-3 поражает цели на высоте максимум 20 километров. Кроме того, у этих ракет-перехватчиков дальность действия ограничена десятками километров. Один комплекс прикрывает в случае с PAK-2 круг радиусом в 160 км, а в случае с PAK-3 - и вовсе в 40 км. И главное, Украине пока обещаны только две батареи, которые не заступили на боевое дежурство.

Для других современных западных ЗРК - Iris-T SLM, например, Х-22 также остается очень трудной целью из-за скорости и высоты. Этот комплекс действует на высотах до 20 км и удалении до 40 км. NASAMS, в зависимости от ракеты, может работать по целям на расстоянии до 180 км, но его потолок также ограничен 20 километрами.

Разумеется, оценивать реальные возможности ПВО на основе характеристик ЗРК сложно, потому что есть много других обстоятельств, которые влияют на результативность их работы. Но в любом случае очевидно, что все эти системы, даже самая дальняя и высотная версия Patriot, если судить по их тактико-техническим характеристикам, против X-22 будут действовать либо на пределе своих возможностей, либо и вовсе не смогут «достать» эту ракету в небе.