Дебаты ⟩ Ээсти 200: рожать только эстонцев – это нормально? EKRE: зато мы никого не высылаем и говорим то, о чем другие молчат

Максим Ильин: – В программе EKRE четко написано, что представители этой партии поддерживают рождение эстонцев! Что это значит?

Александр Андреев: – Здесь вопрос – в игре слов. Местных русских как только ни называют: эстонец, русский, эстоноземелец, русскоязычный житель Эстонии, гражданин, негражданин и т.д. Неужели сейчас кто-то осмелится утверждать, что EKRE занимается сегрегацией, а остальные партии только и поддерживают людей другой национальности и хотят улучшить условия их жизни здесь? Это сомнительно!

Максим Ильин: – Для «Ээсти 200» абсолютно равны все жители Эстонии, включая обладателей временных видов на жительство! Тогда как EKRE предлагает прекратить выплачивать пособия лицам, проживающим в Эстонии на основании временного ВНЖ. Извините, но у нас даже в Нарва-Йыэсуу есть люди, родившиеся в нашем городе и имеющие до сих пор, по определенным причинам, временные виды на жительство. Таких людей в Нарве – сотни или даже тысячи. Как с ними-то быть?

Александр Андреев: – Возможно, со стороны EKRE просто не последовало достаточных разъяснений на эту тему. Какие-никакие, но определенные права эти люди сейчас имеют. EKRE требует изменений относительно участия этих людей в местных выборах (лишения права голоса – прим. ред.), но, что касается пособий, то озвучены только общие идеи, а детали еще будут обсуждаться.