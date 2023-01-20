Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дискуссий. Тема сегодняшних дебатов – рождаемость, налоги и миграция.
Предвыборная студия ⟩ Ильин, Ээсти 200 vs Андреев, EKRE: вездесущие налоги и бывшие ида-вирусцы – как их вернуть?
13:00
Ильин, Ээсти 200 vs Андреев, EKRE: вездесущие налоги и бывшие ида-вирусцы – как их вернуть?
В студию приглашены новички парламентских выборов из Ида-Вирумаа: мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин (Ээсти 200) и кандидат от партии EKRE Александр Андреев. Смотрите прямой эфир в 13:00!
- Какие изменения по части семейных и родительских пособий помогут вернуть бывших жителей в регион?
- Реально ли увязать с количеством детей пенсию, подоходный налог, жилищные кредиты и учебные займы?
- Какое место партии "Ээсти 200" и EKRE отводят нацменьшинствам в изменившемся эстонском обществе?
- Чего можно добиться анонсированными партией EKRE ограничениями на прием беженцев?
- Нужно ли вносить коррективы в политику сноса и переделывания памятников?
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