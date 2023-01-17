Галерея ⟩ Тяжелое ДТП: на пешеходном переходе девушка попала под машину

Водитель Volvo, ставший свидетелем аварии, рассказал , что ждал на перекрестке улиц Адоффи и Выйду, чтобы повернуть направо. «И тут довольно быстро подъехала машина, она не показывала поворотник, и следующее, что я увидела, это то, что машина сбила человека. [Водитель] не тормозил и ничего не сделал», - сказал очевидец. По его словам, после аварии пешеход не передвигалась самостоятельно: ее на носилках донесли до машины скорой помощи.

Специалист по коммуникации Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар сообщил, что, по предварительным данным, автомобиль Opel Astra, которым управляла 43-летняя женщина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья. Водитель автомобиля была трезва и у нее есть водительские права. «Причина, по которой водитель не заметила девочку-подростка, переходящую дорогу, пока неизвестна, и ответ на этот вопрос должно дать дальнейшее расследование. Однако несомненно то, что, приближаясь к пешеходному переходу, водитель должен быть внимательным и замечать дорожные знаки заблаговременно, при необходимости сбрасывать скорость и уступать дорогу пешеходу. В равной степени внимательными должны быть и пешеходы, которые перед пересечением дороги должны убедиться, что приближающийся водитель заметил их и что последующее пересечение дороги безопасно», - подчеркнул Нейссаар.