Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Маркус Поом получил свой первый зарубежный контракт

rus.postimees.ee
Маркус Поом получил свой первый зарубежный контракт
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Маркус Поом.
Маркус Поом. Фото: Shamrock Rovers F.C.

23-летний полузащитник «Флоры» Маркус Пом переезжает в Ирландию по договору аренды сроком на один год и в этом сезоне будет представлять действующего чемпиона Ирландии – клуб «Шэмрок Роверс». По истечении срока аренды у ирландского клуба есть возможность приобрести права игрока.

Маркус Поом, который в 2016 году перешел из «Нымме Юнайтед» в команду U21 «Флоры», а спустя год вошел в состав представительской команды, стал одним из важнейших ключевых игроков на поле. Так, он провел в Премиум-лиге 194 матча (в среднем 63 минуты за игру), забил 41 гол и отдал 46 результативных передач, пишет сайт «Флоры».

За плечами Маркуса успешные выступления в молодежных командах – в разных возрастных группах он провел в общей сложности 52 матча и забил 3 гола. Поом дебютировал в группе А в 2019 году, он вышел на поле в товарищеском матче против Финляндии; тогда ему было всего 19 лет. На сегодняшний день полузащитник представлял сборную 14 раз.

«Шэмрок Роверс» — клуб, играющий в ирландской премьер-лиге, они двадцать раз становились чемпионами Ирландии. Последние чемпионские титулы были завоеваны в последние годы подряд: с 2020 по 2022 годы. Помимо победы во внутреннем чемпионате, команда «Шэмрок» в прошлом сезоне вышла в групповой этап Лиги конференций УЕФА. В Лиге конференций они также встречались с «Флорой» в 2021 году, когда «Флора» выиграла со счетом 5: 2 по сумме двух игр.

Маркус Поом рад этому контракту: «Я очень рад присоединиться к «Шэмрок Роверс». Для меня это первый иностранный клуб, и я с нетерпением жду предстоящего периода. «Флора» сделала меня тем игроком, которым я являюсь сегодня, и я хотел бы поблагодарить всех тренеров и людей, связанных с клубом, которые помогали мне на протяжении многих лет».

Ключевые слова
Наверх