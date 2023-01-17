Маркус Поом получил свой первый зарубежный контракт

Маркус Поом, который в 2016 году перешел из «Нымме Юнайтед» в команду U21 «Флоры», а спустя год вошел в состав представительской команды, стал одним из важнейших ключевых игроков на поле. Так, он провел в Премиум-лиге 194 матча (в среднем 63 минуты за игру), забил 41 гол и отдал 46 результативных передач, пишет сайт «Флоры».

За плечами Маркуса успешные выступления в молодежных командах – в разных возрастных группах он провел в общей сложности 52 матча и забил 3 гола. Поом дебютировал в группе А в 2019 году, он вышел на поле в товарищеском матче против Финляндии; тогда ему было всего 19 лет. На сегодняшний день полузащитник представлял сборную 14 раз.

«Шэмрок Роверс» — клуб, играющий в ирландской премьер-лиге, они двадцать раз становились чемпионами Ирландии. Последние чемпионские титулы были завоеваны в последние годы подряд: с 2020 по 2022 годы. Помимо победы во внутреннем чемпионате, команда «Шэмрок» в прошлом сезоне вышла в групповой этап Лиги конференций УЕФА. В Лиге конференций они также встречались с «Флорой» в 2021 году, когда «Флора» выиграла со счетом 5: 2 по сумме двух игр.