Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Дело об издевательствах над детьми: обвиняемые могут получить условный срок

Сийм Михайлов
, журналист
Дело об издевательствах над детьми: обвиняемые могут получить условный срок
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Раквереский Lille Kodu.
Раквереский Lille Kodu. Фото: Marianne Loorents

Согласно обвинению, три бывших сотрудницы раквереского закрытого молодежного учреждения Lille Kodu ненадлежащим образом обращались с подопечными. Для бывших работниц учреждения прокуратура требует условный тюремный срок.

По данным прокуратуры, расследование инцидента было очень сложным, поскольку пришлось просматривать большое количество видеоматериалов: жертвами были молодые люди с серьезными нарушениями интеллекта, они не могут говорить.

Согласно обвинению, детей щипали, били, толкали и наносили легкие телесные повреждения. Все это происходило в позапрошлом году на протяжении трех-четырех месяцев.

В суде три бывших сотрудницы учреждения объяснили свои действия тем, что

Ключевые слова
Наверх