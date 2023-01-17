Дело об издевательствах над детьми: обвиняемые могут получить условный срок

По данным прокуратуры, расследование инцидента было очень сложным, поскольку пришлось просматривать большое количество видеоматериалов: жертвами были молодые люди с серьезными нарушениями интеллекта, они не могут говорить.

Согласно обвинению, детей щипали, били, толкали и наносили легкие телесные повреждения. Все это происходило в позапрошлом году на протяжении трех-четырех месяцев.