Согласно обвинению, три бывших сотрудницы раквереского закрытого молодежного учреждения Lille Kodu ненадлежащим образом обращались с подопечными. Для бывших работниц учреждения прокуратура требует условный тюремный срок.
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Дело об издевательствах над детьми: обвиняемые могут получить условный срок
Дело об издевательствах над детьми: обвиняемые могут получить условный срок
По данным прокуратуры, расследование инцидента было очень сложным, поскольку пришлось просматривать большое количество видеоматериалов: жертвами были молодые люди с серьезными нарушениями интеллекта, они не могут говорить.
Согласно обвинению, детей щипали, били, толкали и наносили легкие телесные повреждения. Все это происходило в позапрошлом году на протяжении трех-четырех месяцев.
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