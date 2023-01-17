Ух ты! На этапе WRC в Швеции можно будет поболеть за четырех эстонских гонщиков

Разумеется, гонщиком наивысшего уровня станет выступающий с этого сезона за M-Sport Отть Тянак. С ним будет его неизменный штурман Мартин Ярвеоя. Их машина - Ford Puma Rally1, а всего машин Rally1 в этой гонке будет представлено девять.

В зачете WRC2 примут участие еще три эстонских раллийных гонщика, и все они за последние годы участвовали также и в ралли чемпионата мира.

За рулем Hyundai i20 N Rally2 на первый старт сезона чемпионата мира выйдет Георг Линнамяэ, чьим также неизменным штурманом будет Джеймс Морган.

Эгон Каур также готовится к ралли, но не на Volkswagen Polo R5, а на Škoda Fabia Rally2. В этот раз его штурманом вместо Сильвера Самми будет Яакко Вийло. Это первый старт Каура в этом году.

Роберт Вирвес, который в прошлом году выиграл титул чемпиона мира среди юниоров, будет управлять Ford Fiesta Rally2, его штурманом будет опытнейший португалец Хуго Магалаэс. Перед гонкой в Швеции Вирвес выйдет на старт ралли Элверума (Норвегия), которая состоится в эти выходные. Там же будет выступать и Георг Линнамяэ.