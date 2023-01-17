Эксперт по недвижимости: чтобы сделка состоялась, необходимо опережать рынок на пять процентов

Сейчас много говорят о том, что очень сложно оценить объект или заключить сделку. «Однако различные события, такие как вступление в брак, рождение детей, смерть близких, уход детей во взрослую жизнь, происходят у людей независимо от состояния рынка недвижимости, и для удовлетворения этих потребностей сделки заключаются всегда», — сказал Лаугус.

«Сейчас основной вопрос — кто будет заключать эти сделки. На самом деле, логика на всех фазах рынка недвижимости одинаковая: чтобы совершить сделку, нужно опережать рынок. На текущем, слегка понижающемся рынке цена должна быть немного более доступной, что дает преимущество и сразу же привлекает заинтересованных лиц», — поделился Лаугус.

«Сейчас не время заниматься рыбной ловлей — размещать объявление по цене, превышающей реальную, и смотреть, что получится. Это сведет к проигрышу во времени и, вероятно, если правильный момент для продажи будет упущен, в конце концов, и к проигрышу в цене. Скорее, сейчас стоит начинать с цены, которая немного ниже средней на рынке. Например, если соседняя квартира продается за 100 000, то имеет смысл начать с 95 000, или даже 90 000», — добавил Лаугус.

По словам руководителя Uus Maa, застройщики своевременно не последовали за общей тенденцией рынка, из-за чего продажа новых квартир топчется на месте. «Если цены на квартиры вторичного рынка снизились на 10-20%, то квартиры в новостройках по-прежнему предлагаются по старым ценам. Все классы рынка недвижимости взаимосвязаны, и, когда одна группа существенно отличается от других, это противоречит логике рынка. Чтобы сделки начали заключаться, в этом секторе тоже должны произойти какие-то изменения», — сказал Лаугус.