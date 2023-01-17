По словам Яануса Лаугуса, руководителя бюро недвижимости Uus Maa, количество заключаемых договоров несколько уменьшилось, но, поскольку многим людям все же надо сменить место жительства, чтобы сделка состоялась, необходимо сделать предложение на пять-десять процентов выгоднее того, что предлагают конкуренты.
Эксперт по недвижимости: чтобы сделка состоялась, необходимо опережать рынок на пять процентов
Сейчас много говорят о том, что очень сложно оценить объект или заключить сделку. «Однако различные события, такие как вступление в брак, рождение детей, смерть близких, уход детей во взрослую жизнь, происходят у людей независимо от состояния рынка недвижимости, и для удовлетворения этих потребностей сделки заключаются всегда», — сказал Лаугус.
«Сейчас основной вопрос — кто будет заключать эти сделки. На самом деле, логика на всех фазах рынка недвижимости одинаковая: чтобы совершить сделку, нужно опережать рынок. На текущем, слегка понижающемся рынке цена должна быть немного более доступной, что дает преимущество и сразу же привлекает заинтересованных лиц», — поделился Лаугус.
«Сейчас не время заниматься рыбной ловлей — размещать объявление по цене, превышающей реальную, и смотреть, что получится. Это сведет к проигрышу во времени и, вероятно, если правильный момент для продажи будет упущен, в конце концов, и к проигрышу в цене. Скорее, сейчас стоит начинать с цены, которая немного ниже средней на рынке. Например, если соседняя квартира продается за 100 000, то имеет смысл начать с 95 000, или даже 90 000», — добавил Лаугус.
По словам руководителя Uus Maa, застройщики своевременно не последовали за общей тенденцией рынка, из-за чего продажа новых квартир топчется на месте. «Если цены на квартиры вторичного рынка снизились на 10-20%, то квартиры в новостройках по-прежнему предлагаются по старым ценам. Все классы рынка недвижимости взаимосвязаны, и, когда одна группа существенно отличается от других, это противоречит логике рынка. Чтобы сделки начали заключаться, в этом секторе тоже должны произойти какие-то изменения», — сказал Лаугус.
«Другим, но более логичным исключением, в настоящее время является элитная недвижимость, в отношении которой действуют другие правила. Очень дорогое жилье обычно покупают на основе эмоций, руководствуясь не столько ценой, сколько тем, что объект представляется особенным и привлекательным. Поэтому существенного снижения в более дорогом сегменте не произошло», — добавил Лаугус.