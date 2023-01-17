Два года после возвращения Навального в Москву: что стало с российской оппозицией?

Алексей Навальный

В 2021-м: известнейший в России оппозиционный политик

В 2023-м: в колонии строгого режима и под судом по новым делам

Последние месяцы 2020 года Навальный лечился в Германии от последствий отравления «Новичком» – и вместе со своей командой и журналистом Христо Грозевым расследовал покушение на самого себя.

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить, – писал тогда Навальный в соцсетях. – Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся».

После возвращения Навальному сначала заменили условное наказание на реальное по старому делу «Ив Роше». Потом добавился новый приговор по делам о мошенничестве с пожертвованиями избирателей и неуважении к суду – еще девять лет колонии строгого режима. Расследуется и еще одно дело в отношении Навального – о создании экстремистского сообщества.