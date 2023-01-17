В шаге от трагедии: в Кейла двое детей чудом избежали гибели

На прошлой неделе датчик Nublu зафиксировал в частном доме в Кейла повышение концентрации угарного газа. Прибывший на место происшествия патрульный охранник побеседовал с двумя несовершеннолетними детьми, находившимися дома.

По их словам, несколько часов назад бабушка топила печь, после чего ушла, а мать домой еще не вернулась. Для предотвращения возможных проблем со здоровьем и проверки отопительного прибора охранник вызвал спасателей. На место происшествия прибыла и скорая помощь, вскоре домой вернулась мать детей: сначала она не брала трубку, а потом сама перезвонила в центр управления G4S и узнала о том, что произошло у нее дома.

Жилые помещения проветрили в присутствии спасателей, медики осмотрели детей. Поскольку концентрация угарного газа в доме была довольно высокой, медик скорой помощи решил доставить детей в медучреждение с подозрением на отравление угарным газом – их вместе с матерью увезли на осмотр в таллиннскую больницу.

Также на прошлой неделе возникло несколько опасных ситуаций, связанных с огнем. В Пярну датчик сработал в частном доме. Центр управления G4S связался с человеком, который значился вторым в списке контактных лиц, и сигнал тревоги аннулировали.