На прошлой неделе снова произошло несколько пожаров и опасных ситуаций, в которых существовал риск отравления угарным газом. В Кейла, Пярну, Кивиыли, Силламяэ, Нарве и Тартуском уезде от страшных последствий спас умным датчик, который сам передает сигнал тревоги.
В шаге от трагедии: в Кейла двое детей чудом избежали гибели
На прошлой неделе датчик Nublu зафиксировал в частном доме в Кейла повышение концентрации угарного газа. Прибывший на место происшествия патрульный охранник побеседовал с двумя несовершеннолетними детьми, находившимися дома.
По их словам, несколько часов назад бабушка топила печь, после чего ушла, а мать домой еще не вернулась. Для предотвращения возможных проблем со здоровьем и проверки отопительного прибора охранник вызвал спасателей. На место происшествия прибыла и скорая помощь, вскоре домой вернулась мать детей: сначала она не брала трубку, а потом сама перезвонила в центр управления G4S и узнала о том, что произошло у нее дома.
Жилые помещения проветрили в присутствии спасателей, медики осмотрели детей. Поскольку концентрация угарного газа в доме была довольно высокой, медик скорой помощи решил доставить детей в медучреждение с подозрением на отравление угарным газом – их вместе с матерью увезли на осмотр в таллиннскую больницу.
Также на прошлой неделе возникло несколько опасных ситуаций, связанных с огнем. В Пярну датчик сработал в частном доме. Центр управления G4S связался с человеком, который значился вторым в списке контактных лиц, и сигнал тревоги аннулировали.
Однако после сброса сигнала пожарной тревоги сигналы продолжали поступать. Центр управления попытался снова связаться с хозяйкой дома, то есть главным контактным лицом, но дозвониться до нее не удалось. С учетом того, что сигналы продолжали поступать, а второе контактное лицо не присутствовало на месте происшествия, на объект был отправлен патрульный экипаж.
Находившаяся дома хозяйка сказала охраннику, что в кухне при неизвестных обстоятельствах включилась электроплита, и лежавшие на плите разделочная доска и газеты загорелись. В тот момент, когда произошло возгорание, хозяйка находилась во дворе. Возгорание потушили, плиту отсоединили от электросети.
Некоторые происшествия, произошедшие на минувшей неделе:
- Из частного дома в Кивиыли поступил сигнал пожарной тревоги: из-под пеллетного камина, установленного на деревянном полу, пошел дым.
- Из квартиры в Нарве поступил сигнал пожарной тревоги: на плите подгорела еда.
- Причиной сигнала пожарной тревоги, поступившего из частного дома в Тартуском уезде, стала загоревшаяся топка.
- Из квартиры в Силламяэ поступил сигнал пожарной тревоги: хозяйка готовила еду и заснула.