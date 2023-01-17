Выборы в Рийгикогу: в этом году в списках кандидатов произошло большие изменения

Среди политиков, возглавлявших списки на предыдущих выборах, на этот раз в выборах не участвуют постоянный представитель Эстонии при НАТО, посол Юри Луйк и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), которые в прошлый раз занимали соответственно второе и третье места в общем списке.

Не выдвигает свою кандидатуру и находящаяся сейчас под судом бывший министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия, была под номером 4), бывший министр культуры Индрек Саар (Социал-демократическая партия, был под номером 5) и Марианне Микко (Социал-демократическая партия, была под номером12). Марика Туус-Лаул (Центристская партия, была номером 19) приняла решение уйти на пенсию, а бывший лидер тартуского регионального отделения EKRE Индрек Сярг (был номером 32) покинул партию после ссоры с партийным руководством.