По сравнению с выборами в Рийгикогу 2019 года в избирательных списках политических партий произошли рокировки.
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Выборы в Рийгикогу: в этом году в списках кандидатов произошло большие изменения
Выборы в Рийгикогу: в этом году в списках кандидатов произошло большие изменения
Среди политиков, возглавлявших списки на предыдущих выборах, на этот раз в выборах не участвуют постоянный представитель Эстонии при НАТО, посол Юри Луйк и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), которые в прошлый раз занимали соответственно второе и третье места в общем списке.
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