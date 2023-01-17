Департамент здоровья: все претензии – квартирному товариществу

По словам начальника отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэны Альбрехт, в случае низкой или высокой температуры воздуха в многоквартирных домах решение должно быть найдено на уровне квартирного товарищества. «Департамент здоровья может контролировать только образовательные и социальные учреждения, а также предоставляющие косметические и бытовые услуги компании», – уточнила она.

По словам Альбрехт, температура воздуха в жилом помещении должна быть оптимальной и способствовать созданию и поддержанию здорового и правильного микроклимата в помещении. «В жилом помещении, отапливаемом сетью централизованного теплоснабжения или котельной здания, температура воздуха при длительном пребывании людей в помещении не должна быть ниже 18ºC. В целом наиболее подходящая температура воздуха в жилом помещении 21-23ºC», — объяснила она.

«Если вы чувствуете, что температура воздуха в квартире слишком низкая, то это следует обсудить в первую очередь с квартирным товариществом и собственником дома и, при возможности, отрегулировать температуру в отопительной системе. В долгосрочной перспективе следует утеплить здание и использовать другие технические решения, — сказала Альбрехт. — Если с квартирным товариществом не удается достичь консенсуса, с проблемой следует обратиться в Эстонский союз квартирных товариществ».

Если подобные проблемы возникают в школах или детских садах, вы можете обратиться с жалобами в Департамент здоровья.