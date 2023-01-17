Довольно часто в Департамент здоровья обращаются с опасениями по поводу микроклимата в своей квартире. В последнее время отмечаются также жалобы на низкую температуру в помещении. Департамент здоровья не занимается проверкой температуры в жилых помещениях, проблему должно решать квартирное товарищество.
Департамент здоровья: все претензии – квартирному товариществу
По словам начальника отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэны Альбрехт, в случае низкой или высокой температуры воздуха в многоквартирных домах решение должно быть найдено на уровне квартирного товарищества. «Департамент здоровья может контролировать только образовательные и социальные учреждения, а также предоставляющие косметические и бытовые услуги компании», – уточнила она.
По словам Альбрехт, температура воздуха в жилом помещении должна быть оптимальной и способствовать созданию и поддержанию здорового и правильного микроклимата в помещении. «В жилом помещении, отапливаемом сетью централизованного теплоснабжения или котельной здания, температура воздуха при длительном пребывании людей в помещении не должна быть ниже 18ºC. В целом наиболее подходящая температура воздуха в жилом помещении 21-23ºC», — объяснила она.
«Если вы чувствуете, что температура воздуха в квартире слишком низкая, то это следует обсудить в первую очередь с квартирным товариществом и собственником дома и, при возможности, отрегулировать температуру в отопительной системе. В долгосрочной перспективе следует утеплить здание и использовать другие технические решения, — сказала Альбрехт. — Если с квартирным товариществом не удается достичь консенсуса, с проблемой следует обратиться в Эстонский союз квартирных товариществ».
Если подобные проблемы возникают в школах или детских садах, вы можете обратиться с жалобами в Департамент здоровья.
Согласно постановлению правительства, температура воздуха в групповом помещении детского сада должна быть не ниже 21°С. Если температура воздуха поднимается выше 26°C, необходимо принять меры для ее понижения. В игровой и спальной комнате должен быть установлен термометр для измерения температуры воздуха. Температура воздуха в учебном помещении школы должна быть не ниже 19ºС, в спортзале не ниже 18ºС и в душевой не ниже 24ºС. В классе также должен быть установлен термометр для измерения температуры воздуха.